Am Samstag, dem 02. Juli 2022, haben im Franz Fekete Stadion in Kapfenberg die Steirischen Meisterschaften auf der Bahn stattgefunden. Über die 800m wurde Anna Molling nach einem taktischen Lauf mit einer Zeit von 2:44 steirische Meisterin in der Altersklasse W-U14. Papa Patrick nahm ebenfalls über die 800m teil und erreichte mit einer Zeit von 2:18 den 2. Platz in der allgemeinen Klasse.