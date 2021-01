... gibt sich die Almlandschaft und ihre ganze märchenhafte Umgebung. In unseren Breiten kennt sie fast jeder, die Schönheit unserer Almen. Aber eben den ganzen Sommer und im Herbst... Aber wie sieht diese malerische Landschaft im Winter aus? Nur wenige Leute kennen diese im Winter. Ich meine diese Winterruhe tut der Landschaft als auch den Wildtieren gut, und so soll es auch bleiben. Die wunderschöne Almlandschaft hat unter dieser weißen Schnee-Decke etwas Zauberhaftes, was Reines, Steriles... Winterzauber eben, welchen ich mit einigen Bildern in die Wohnungen jener Menschen bringen möchte, die solche Eindrücke bis Dato noch nicht kannten. Ich kann nur sagen zurück lehnen und genießen, Schönheit pur...