Es war ein gelungenes Fest, mit dem der Sportclub Strasser Bau Stainz 1922 am vergangenen Samstag seinen Hunderter zelebrierte. Gelungen schon deshalb, weil die Feier mehrere Spielergenerationen vereinte: Senioren, die alte Fotos austauschten, Jugendliche, die sich hinter der Theke engagierten und Erste-Spieler, die im schicken 100-Jahre-Trikot die Ess- und Trinkwünsche der Gäste erfüllten.

Die Tische und Bänke waren nicht nur besetzt von Eltern, Trainern und Funktionären, auch Ehrengäste waren auf die Sportanlage gekommen. Obmann Kurt Moser hieß Vizepräsident Direktor Wolfgang Maier, Klassenreferent Josef Zach (Fußballverband), Finanzreferent Wolfgang Pacher (ASVÖ Steiermark), NAbg. Josef Muchitsch, Bgm. Walter Eichmann, Bgm. a.D. Fritz Hubmann, Vizebgm. Wolfgang Wölkart sowie Florian Hubmann und Erich Painsi (Sponsoren) willkommen.

Wechselvolle Geschichte

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Sportclubs – besonders Erich Jud, Gerhard Draxler, Erwin Freißmuth, Bernd Schuster und Andreas Schliber – blätterte der Obmann in der Vereinschronik. „1894 wurde der erste Fußballverein in Österreich gegründet“, betonte er, dass Stainz zu den ersten Vereinen in der Steiermark zählte. Entscheidend waren Stefan Dolinschek und Johann Wegleitner, die ihren Kollegen in der Zündwarenfabrik Solo eine sportliche Betätigung ermöglichten. 1949 wurde der Verein von A.A.C. (Arbeiterathletik Club) in Sportclub umbenannt.

Spielwiese war zunächst das Areal des heutigen Kindergartens Stallhof, 1935 wechselte der Verein zu den Deutschmann-Gründen in Stainz, bevor die Jahnwiese zum fixen Standort wurde. Seit 2013 ist das Helvetia-Stadion Sportstätte der Blau/Gelben. „Es ist bis heute ein Schmuckstück“, sagte Kurt Moser den Gemeindeverantwortlichen (mit einer Urkunde) ein weiteres Danke.

Von Stainz in die Bundesliga

Viele Spielerpersönlichkeiten - er nannte Rudolf Steinbauer, Erich Painsi und Helmut Sturm - und renommierte Funktionäre haben den SC geprägt. Sportlich ist er als Paternoster-Klub zu bezeichnen, auf Aufstiege folgten stets wieder Abstiege. Ein Highlight als Ergebnis: das 29:0 im Jahr 1958 gegen SVU Mooskirchen. Der Verein tat sich aber auch gesellschaftlich hervor, wie Bälle, Modenschauen, Skijöring und Umzüge belegen. Diese Hinwendung zu nicht sportlichen Aktivitäten hatte aber die negative Auswirkung, dass der Sportclub um die Jahrtausendwende vor dem Aus stand. Dem Geschick des Sanierungsteams rund um Ing. Anton Resch ist es zu verdanken, dass der Verein wieder in ruhige Gewässer kam. Heute präsentiert sich der Verein als finanziell gesund und sportlich sehr aktiv.

Ehrenvolle Grußworte

„Ich war noch nie bei einer 100-Jahr-Feier“, bezeichnete Wolfgang Pacher den SC Stainz als einen der ersten Vereine, die dem ASVÖ Steiermark beigetreten sind. Er betrachte diese Mitgliedschaft als Wertschätzung für den Allgemeinen Sportverband Österreichs. Dem Jubilar wünschte er – Kuvert in der Hand – viel Herzblut bei der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Seine Gratulation zum Jubiläum brachte auch Vizepräsident Wolfgang Maier zum Ausdruck. „Hättet ihr die Abstiege weggelassen, wärt ihr heute in der Bundesliga“, scherzte er und bezeichnete die Sportanlage, die besonders die Jugend zum Fußballsport animieren soll, als gelungenes Werk. Eine Retourkutsche zum als höchsten Sieg der SC-Vereinsgeschichte titulierten 29:0 konnte sich der Mooskirchen-Funktionär nicht verkneifen: „Bitte steigt in die Oberliga auf, dann bekommen wir eine Revanche.“ Beim Präsent gab es keine Spitze, er stellte sich mit einem 1.000-Euro-Scheck und zwei Fußbällen ein.

Auch die Politik gratulierte

„Ich habe selber gekickt und einen Verein geführt“, stellte NAbg. Josef Muchitsch die Arbeit der Funktionäre in den Vordergrund. Für sie gelte es, den Spagat zwischen den Interessen der Eltern, Spieler, Trainer und Zuschauer zu schaffen. Dem Verein wünschte er – mit je einem Ball für die Herbst- und Frühjahrssaison – viel sportlichen Erfolg.

Für den Menschen steht die Zahl 100 eher am Ende eines Lebens, bei einem Sportverein kann sie aber einen Ansporn für jugendlichen Elan geben. Bürgermeister Walter Eichmann sprach von einer bewegten Geschichte, die von Trainer-, Spieler- und Funktionärslegenden mitgetragen wurde. „Diese Persönlichkeiten sind heutzutage rar“, sprach er dem amtierenden Vorstand Mut zu, höhere Stationen anzupeilen und nicht weiter ein Paternoster-Verein zu sein. Trotz der immer wieder zu bewältigenden Probleme genieße der Verein heute das Vertrauen der Zuschauer. „Ich danke allen, die daran mitgestaltet haben“, stellte er sich mit 100 Euro pro Jahr als Geburtstagsgabe (andere Vereine mit Jubiläum werden das mit Freude lesen) ein.

Ehrung von Vereinspersönlichkeiten

Eine Jubiläumsfeier ohne Ehrungen? Undenkbar. Obmann Kurt Moser, Moderator Georg Fuchshofer und Trainer Patrick Steiner, der für das ausgestellte Tabellenarchiv verantwortlich zeichnete, stellten sich zunächst beim langjährigen Spieler, Funktionär und Kantineur Walter Kager und seiner Frau Erna ein. Dem Lebenslauf war zu entnehmen, dass in seinen Adern zeitlebens blau/gelbes Blut floss. Der Applaus der Besucher war als Anerkennung für die mitreißenden Spiele, die vielen Tore und das Engagement als Trainer und Leiter der Sportplatzkantine zu sehen.

Als nächster Protagonist wurde Alt-Spieler und -funktionär Willi Zinser zu seinem Neunziger mit einem Geschenkskorb beglückwünscht. Trotz seines gesegneten Alters lässt er keine Minute aus, um mit den Spielern zu plaudern und sich über die letzten Neuigkeiten informieren zu lassen.

Torschützen ausgezeichnet

Zu guter Letzt waren die Aktiven an der Reihe, die für ihre Anzahl an Spielen und Toren mit gerahmten Urkunden und viel Applaus der Gäste ausgezeichnet wurden: David Reisinger, Edis Ljubijankic, Daniel Fabian, Marco Götschl. „Weiter zurück reicht die Statistik nicht“, bat der Obmann um Nachsicht, dass Spieler aus früheren Zeiten nicht berücksichtigt werden konnten.

Nach der Landeshymne durch den Musikverein Stainz mit Obmann Kevin Schwarzl und Kapellmeister Robert Orthaber, der die Veranstaltung umrahmte, zog die Musikgruppe Stainz 2/3 stromlos in die Arena ein, um den Besuchern kräftig die Lachmuskeln zu massieren. Den musikalischen Abschluss am Abend machte DJ Christkindl mit einer kunterbunten Playlist. Die Kinder hatten die Möglichkeit zur Teilnahme am Kinder-Fußballcontest und zur Gewinnchance bei den Glückslosen. Damit: Auf die nächsten 100!