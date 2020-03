Dreizehn Betriebsmannschaften der Region Südweststeiermark nutzten die Gelegenheit, um bei der diesjährigen Stocksportbetriebsmeisterschaft in der Sulmtalhalle in Pistorf, wiederum ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen.

Als Gäste konnte ÖGB-Regionalsekretär Ewald Großschedl, den ÖGB-Regionalvorsitzenden BRV Robert Fauland, die PRO-Ge Landesfrauenvorsitzende Sabine Germuth, Elisabeth Tieber vom Betriebssportverband AK-ÖGB, sowie die aktiven StocksportteilnehmerInnen aus den Betrieben der Region Südweststeiermark herzlich willkommen heißen.

In einem spannenden und fairen Turnier standen letztlich die Ergebnisse fest.

1. Allnex Austria GmbH Werndorf, 2. Polizei Deutschlandsberg 3. TDK Electronics GmbH & Co OG Deutschlandsberg I, 4. Mus-Max GmbH Groß St. Florian, 5. TDK Electronics GmbH & Co OG Deutschlandsberg II, 6. Stadtgemeinde Deutschlandsberg, 7. Wienerberger Tondach Gleinstätten, 8. Karl Fink GmbH Leibnitz, 9. Ibiden Ceram GmbH Frauental, 10. Magna Powertrain GmbH & Co KG Lannach, 11. Pfleger Bau Deutschlandsberg, 12. GKB Graz, 13. Internorm Lannach

Bei der abschließenden Siegerehrung bedankte sich der ÖGB-Regionalvorsitzende BRV Robert Fauland bei Wolfgang Genseberger für die Wettkampfleitung und Wertung und bei den Beteiligten für den fairen Wettkampf. Weiters dankte er Elisabeth Tieber vom AK-ÖGB-Betriebssport, sowie Organisationsassistentin Heide Wechtitsch vom ÖGB RS Deutschlandsberg für die perfekte Organisation und den BetriebsrätInnen der Region für die Teilnahme und die Bewerbung in den jeweiligen Betrieben.

Text : Josef Strohmeier