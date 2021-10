Mit den Siegen in der Kategorie U-21 und Allgemeine Klasse bei den Steirischen Meisterschaften in Köflach im Gepäck fuhr Verena Hiden, Kämpferin des SU Noricum Leibnitz, top motiviert ins salzburgische Straßwalchen zu den Österreichischen Meisterschaften. „Alle im Verein haben sich sehr fokussiert auf Straßwalchen vorbereitet“, ging auch die Kämpferin aus Pirkhof guten Mutes an den Start.

In ihrer Gewichtsklasse bis 57 Kilo stiegen acht Athletinnen in den Bewerb ein. Sie wurden in zwei Vierergruppen geteilt, die jeweilige Gegnerin wurde zugelost. Mit dem Sieg über Sarah Lippert (Bad Ischl) gelang der 18-Jährigen ein guter Einstieg in das Turnier. Als nächste Gegnerin bekam sie Julia Sommer vorgesetzt, gegen die sie in den bisherigen Kämpfen eine gute Bilanz aufweisen kann. Diesmal aber schlug sich das Glück auf die Seite der Burgenländerin, die dank Golden Score einen knappen Wasari-Erfolg feiern und sich letztlich auch den Gesamtsieg sichern konnte.

Damit war für Verena Hiden das Tor für das Finale zugeschlagen, einzig Rang 3 war noch im Bereich des Möglichen. Exakt diese Chance nutzte sie, als sie Magdalena Mayrhofer (Leonding) mit Ippon klar besiegte. Dennoch: So schön sich ein dritter Platz bei Staatsmeisterschaften auch anhört, Riesenfreude kam bei der vielfachen Landesmeisterin diesmal nicht auf. „Das war richtig ärgerlich“, brauchte der Unmut bei Verena Hiden einige Zeit, um der Freude über Bronze Platz zu machen.

Viel Zeit für Ärger bleibt aber ohnehin nicht, als nächste Aufgabe steht der Bundesliga-Meisterschaftskampf in der Mannschaft gegen den Judoclub Wimpassing an.