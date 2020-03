Auf unterschiedlichen Distanzen wurden wir gefordert, die Runden je 1,2 km zu absolvieren. Das Wetter hat gepasst, die Stimmung auch. Anfangs, nach dem Winter, jede und jeder ein wenig aufgeregt, löste sich die Spannung sogleich nach dem Start. Dann hieß es nur mehr ans Laufen zu denken und das Beste zu geben. Nicht nur für sich, auch für die Mannschaft. In dem Fall gelang der Damenmannschaft mit Maria Hochegger, Martina Schadenbauer und Petra Leidorfer der 2. Platz.



In der Einzelwertung gab es folgende super Ergebnisse:

Lara Hohensinger : WU16-2400m - 11:55

Maria Hochegger: W35 - 4800m - 18:56 - 1. Platz in der AK und 3. Platz (Steirische Meisterschaft)

Martina Schadenbauer: W50 - 4800m 22:54 - 2. Platz AK (Steirische Meisterschaft)

Petra Leidorfer: W30 – 4800m - 19:57

Markus Bretterklieber: MII – 3600m - 11:34 - 2.Platz Gesamt

Gegg Christian: M22 – 3600m - 12:33

Christoph Reiterer: M40 – 9600m - 40:13

Mit dem Crosslauf in Frohnleiten ging auch der im November begonnene Crosslauf-Cup zu Ende. Dafür möchten wir unserem Bruno Kranner herzlich gratulieren. Er ging bei allen 6 Bewerben zwischen November 2019 und März 2020 an den Start und konnte sich in seiner Altersklasse M70 nicht nur die Tagessiege bei den einzelnen Bewerben, sondern auch den Gesamtsieg mit Gesamt 313,67 Punkten und 11,2 Punkten Vorsprung auf den 2. Platzierten, sichern.