Immer wieder sprechen Beobachter der deutschen Bundesliga von einer permanenten Übermacht des FC Bayern, der Titel, Pokalsiege und Europäische Trophäen sammelt. Auf Schülerligabasis bietet sich im Bezirk ein ähnliches Bild. Nur heißt der Dominator nicht FCB, sondern Mittelschule Bad Schwanberg.

Beim Bezirksfinale am vergangenen Mittwoch auf der Sportanlage Hollenegg bot sich dasselbe Bild: zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor und damit unangefochtener Bezirksmeistertitel. Insgesamt nahmen mit Bad Schwanberg, Groß St. Florian, Stainz, Deutschlandsberg 1, Deutschlandsberg 2 und Wies sechs Mittelschulmannschaften am Turnier teil. Die MS Eibiswald musste wegen etlicher Corona-Erkrankungen passen.

Sehenswerte Leistungen

In schöner Regelmäßigkeit lösten sich die Spiele des oberen und des unteren Playoffs ab, bevor es zum kleinen Finale um Platz 3 und dem großen Endspiel um Tagessieg und Bezirksmeistertitel kam. Im oberen Playoff betrug die Spielzeit 2 x 20, im unteren 2 x 15 Minuten. Geleitet wurden die Matches vom Schiedsrichtertrio Karl Fuchs, Josef Kribernegg und Franz Leitinger. Die Turnierleitung war mit Bezirksreferent Franz Oswald, Marcus Drießen und Hannes Thomann besetzt. In der Abwicklung hatten sie sich mit den Schülern Paul Kumpitsch und Felix Ruhri verstärkt.

Klare Sache für Schwanberg

Die Spielfolge: Im Auftaktspiel zum oberen Playoff trafen Bad Schwanberg und Deutschlandsberg 2 aufeinander. Dass diese Partie nur 2:0 endete, ist weniger der Stärke der „Zweier“, als vielmehr dem schlechten Visier der Schwanberger geschuldet. Schon eher auf Augenhöhe begegneten sich die MS 1 Deutschlandsberg und die MS Groß St. Florian. Es war der oft beschworene größere Siegeswille, der letztlich den Ausschlag für den 3:2-Sieg der Florianer gab. Das Spiel im unteren Playoff um Platz 6 war eine relativ deutliche Angelegenheit der Stainzer, welche die MS Wies mit 3:0 in die Schranken wies.

Die Finalspiele

Damit waren nur noch die beiden Finalspiele offen. Und in beiden Begegnungen gab es glasklare Sieger. In der Begegnung um Platz 3 ließ die MS 1 Deutschlandsberg ihren Kontrahenten von der MS 2 Deutschlandsberg mit 5:0 keine Chance. Noch deutlicher das Score im großen Finale: Schwanberg zeigte beim 9:0-Sieg gegen die Groß St. Florianer nicht die geringste Rücksicht.

Bei der Siegerehrung hob Bezirksreferent Franz Oswald das ansprechende Niveau des Turniers hervor und gratulierte allen Teams zu ihren Leistungen. Bezirkssieger Bad Schwanberg löste mit Platz 1 das direkte Ticket für die Landesmeisterschaft, Groß St. Florian und die „Einser“ haben die Chance, sich bei Regionalturnieren dafür zu qualifizieren.

Hallensechste in Weiz

Die Schwanberger waren auch auf einer anderen Ebene erfolgreich. Durch ihren Bezirkssieg beim Hallenturnier in Deutschlandsberg qualifizierten sie sich für das Landesfinale in Weiz. Es wurde die erwartet „enge Kiste“, denn die Teams waren in ihrer Spielstärke nicht weit voneinander entfernt. Den beiden Schwanberger Auftaktsiegen mit 4:1 gegen Fürstenfeld und dem 2:1 gegen Weiz, standen ein 1:2 gegen die MS Bruckner Graz und ein 1:1 gegen Kapfenberg gegenüber. In Summe bedeuteten diese sieben Punkte Platz 3 in der Gruppe. Das es im Finale gegen den Dritten der Gruppe B eine Niederlage setzte, platzierten sich Krasser & Co. in der Landesmeisterschaft auf dem durchaus rühmlichen sechsten Platz.