"Es wird Zeit, dass es wieder los geht": DSC-Coach Christoph Meier vorm Start in die Regionalliga im ausführlichen Gespräch.

DEUTSCHLANDSBERG. Eigentlich hat sich seit März nichts getan und eigentlich doch so viel. Zum Start der später abgebrochenen Rückrunde meinte Christoph Meier, ein halbes Jahr nachdem er beim DSC eine neue Ära begonnen hatte, dass seine Mannschaft stärker geworden ist. Wiederum ein halbes Jahr später ist er derselben Meinung. „Alle haben Qualität für die Regionalliga. Wenn zwei, drei ausfallen, brauch ich mir keine Sorgen zu machen.“ Die Deutschlandsberger Mannschaft ist vor allem jünger geworden: Neun Spieler, die in die Jugendregelung der Regionalliga fallen, stehen im Kader.

Lange warten, kurz vorbereiten

Aber was hat sich seit dem Fußballentzug im März wirklich getan? Zuerst erstellte Meier wöchentlich Trainingspläne für seine Spieler, als klar war, dass die Meisterschaft abgebrochen wird, gab man allen frei. „Du hast trotzdem trainieren müssen, aber ohne Licht am Ende des Tunnels“, spricht Meier das Hauptproblem seiner Kicker an. „Du hast nicht gewusst, wann es weiter geht. Aber du musst was tun. Du kannst nicht zwei, drei Monate nichts tun, sonst kriegst du die Rechnung mit Verletzungen präsentiert.“ Das Licht hätte zuerst Ende August oder Anfang September wieder angehen sollen, dann wurde der Meisterschaftsbeginn (inkl. Steirer-Cup) nach vorne geschoben. Kurzfristig begann der DSC am 1. Juli mit dem Training, sechs Wochen Vorbereitung für die Regionalliga. Mit den ganzen Urlauben hatte Meier aber erst in der vierten Trainingswoche erstmals alle Kicker am Platz.

"Wir haben eine Mannschaft, die für den Verein durchs Feuer geht"

Körperlich sieht er das Team ungefähr auf dem letzten Stand von November 2019, mit dem er die aktuellen Fitnesswerte verglich. „Ein paar waren im letzten Drittel, bei denen ich mir gedacht haben, dass sie körperlich besser drauf sind. Ein paar haben extrem überrascht, die haben wirklich viel getan. Aber der Großteil war im Durchschnitt, damit haben wir beim Training was anfangen können, ich hab jetzt nicht bei Null starten müssen“, sagt der 36-Jährige. Meier selbst verbrachte – wenn es das Home Office mit drei Kindern zuließ – viel Zeit in Fußballzeitschriften und an der Taktiktafel. „Mein Zeitvertreib war Trainingssteuerung, neue Trainingsarten, Spielphilosophien mit Ball und gegen den Ball.“ Das hat er auch in die Vorbereitung eingebaut. „Aber am Platz ist es ganz anders, das haben wir gesehen. Alles hat nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Ein paar Sachen haben sehr gut funktioniert. Aber zählen tut es sowieso erst ab 14. August.“

Fokus auf Steirer-Champions-Cup

Dann startet der DSC bei den Sturm Amateuren (19 Uhr) in die neue Regionalliga-Saison. Das Ziel bleibt gleich, ein Platz im ÖFB-Cup soll her. „Wir haben natürlich vor, im vorderen Drittel mitzuspielen.“ Die noch größere Chance auf das Cupticket bietet aber der neue Steirer-Champions-Cup: Fünf Siege reichen zum Titel, den ersten (6:0 gegen Groß St. Florian) hat der DSC schon. „Das hat einen sehr, sehr großen Stellenwert, das musst du ernst nehmen.“ Neben dem DSC sind aus der Regionalliga sonst nur Weiz, Voitsberg und Frauental dabei. Im Viertelfinale könnte ein Derby gegen den SVF warten, das im abgebrochenen Steirer-Cup nicht zustande kam. „Für uns ist eine Riesenchance. Es ist wirklich realistisch, über diesen Weg ein ÖFB-Cup-Ticket zu schaffen“, findet Meier den Modus übrigens sehr fair, wie auch die abgebrochene Meisterschaft 2019/20. „Das war so am sinnvollsten. Wenn man den letzten Stand hernimmt, ich weiß nicht, ob das fair wäre. Vorne weinen sie, hinten lachen sie, eine einheitliche Lösung, wo alle zufrieden sind, die gibt’s nicht.“ Jetzt hofft der DSC-Coach, dass man die neue Saison auch durchziehen kann, ohne Corona-Fälle. „Was tust du dann wirklich? Das weiß keiner.“ Sein Team versucht, weniger abzuklatschen, jeder Spieler hat eigene Trinkflaschen. „Alles kannst du eh nicht verhindern, beim Zweikampf kommst du immer zusammen.“

Schwieriger Transfermarkt

Klar ist: Auch der DSC brennt wieder auf Fußball. „Es wird Zeit, dass es wieder los geht“, freut sich Meier auch wieder auf das „sehr treue Publikum in Deutschlandsberg“. „Es ist jeder hungrig, wieder ins Stadion zu kommen. Corona-Regeln hin oder her, ich glaube nicht, dass gewisse Leute abgeschreckt sind. Die taugen sich wieder auf die Meisterschaft, es ist doch schon lang her.“ Fünf neue Spieler bekommen die Fans im Koralmstadion zu sehen (siehe unten), erstmals am 21.8. (19 Uhr) gegen Spittal. „Wir haben den Stamm der Mannschaft gehalten, darauf kann der DSC wirklich stolz sein“, lobt Meier die Arbeit von Sportchef Philip Leitinger: „Das war großes Kino: Wir waren ziemlich früh fertig und das mit einem Budget, wo natürlich jeder Abstriche machen musste.“ Nach teuren Krachern oder älteren Spielern hat man sich in Deutschlandsberg gar nicht erst umgesehen, junge Spieler mit Qualität lautet die Devise. Deswegen meint Meier auch nach einem halben Jahr ohne Meisterschaft wieder: „Ich glaub, dass wir mit dem Kader besser geworden sind.“