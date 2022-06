Stand heute: Erstmals nach zwei Jahren der Einschränkung wird der Schilcherlauf (Auflage 32) in vollem Umfang stattfinden. Das Datum zum Vormerken: 2.-4. September 2022.

Eingeleitet wird der Event am Freitag mit dem Sterz- und Nudelfest im Freibad, bei dem sich alle Läufer mit ausreichend Spaghetti, Pasta und Polenta stärken können. Gleichzeitig werden in der „Hofer Mühle“ die Startnummern einschließlich der üppigen Startersets ausgegeben.

Lauf- und Walkbewerbe

Der Samstag ist der Tag der Bewerbe. Begonnen wird auf dem Hauptplatz mit dem Bambini-Lauf über 250 Meter (13.15 Uhr), bevor mit den Knirpsen über 1.100 Meter (13.30 Uhr) und den Kindern über 2.200 Meter (13.40 Uhr) weitere Nachwuchsläufe über die Bühne gehen. Der Hauptbewerb mit den Distanzen 5,25, 10,5 und 21.1 Kilometern für Läufer startet dann um 16 Uhr. Inkludiert sind die Walker mit einmal und der Teambewerb mit vier Mal 5,25 Kilometern. „Bis jetzt haben wir schon sieben Gruppen“, merkt Organisationschef Christian Skamletz an, dass es am Streckenrand wieder viel Action (einschließlich der Labestationen) geben wird. Die Siegerehrung für die Nachwuchsbewerbe erfolgt unmittelbar nach dem Lauf, jene für die Erwachsenen um 20 Uhr.

Wieder volles Angebot

Das mit dem vollen Umfang bezieht sich auch auf den angebotenen Service. Das Übernachtungsangebot in der Sporthalle, der SWL-Stand (Sauzipf-wichtige Leit) gehören da ebenso dazu wie das Mehlspeisenbüffet (wahrscheinlich das größte in Österreich), die Kulinarik vom Hotel Stainzerhof und die sportlich-medizinische Betreuung.

Damit sind wir beim Sonntag angelangt, der mit dem Regenerationslauf und dem Läuferfrühstück (9 Uhr) im Hubmann-Innenhof aufwartet. Zum Schluss möchten Christian Skamletz und Rennleiter Werner Gaich aber auch einen Dank anbringen: an Institutionen wie Marktgemeinde, Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, an die Sponsoren, das Sauzipf-Team und alle Mithelfer.