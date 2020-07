DEUTSCHLANDSBERG. Der Ball rollt endlich wieder: Nach dem kompletten Abbruch aller österreichischen Unterhausligen kommt immer mehr Bewegung in den österreichischen Amateurfußball – und mittendrin der DSC. Der Deutschlandsberger Traditionsklub bestritt im März mit dem Steirer-Cup-Match gegen Rein (2:1) eines der letzten Fußballspiele in ganz Österreich, bevor zwei Tage darauf alles stillgelegt wurde. Auf den Tag genau vier Monate nach dem letzten Auftritt im Koralmstadion bestritt der DSC am letzten Freitag sein erstes Testspiel für die neue Saison: ein 2:0 gegen Landesligist DSV Leoben.

Und jetzt gehört dem DSC auch das erste Bewerbsspiel im steirischen Unterhaus: Am Freitag, dem 24. Juli (19 Uhr) treffen die Deutschlandsberg im Champions-Steirer-Cup auf Groß St. Florian – ein echtes Bezirksderby, aber unter außergewöhnlichen Voraussetzungen. Das Spiel wurde ja schon auf den 24. Juli vorverlegt, da die Regionalliga bereits am 14. August startet (DSC auswärts gegen die Sturm Amateure). Nun vereinbarten die beiden Vereine auch einen Platztausch (inkl. Einnahmenteilung): Das Spiel findet damit im Koralmstadion statt.

Corona-Auflagen

Die Corona-Auflagen sind für den TUS Groß St. Florian einfach zu groß. "Das ist wirtschaftlich und organisatorisch für uns nicht machbar", erklärt Sportchef Franz Haring, dass man nur Platz für 100 Zuseher gehabt hätte. Gibt es ausreichend Sitzplätze, dürfen im Juli bis zu 500 Personen (inkl. Stehplätze) rein – die gibt's im Koralmstadion. Der DSC hat ein Präventionskonzept (u.a. seperate Ein- und Ausgänge) erstellt, einen eigenen Covid-19-Beauftragten und wird eine Liste auflegen, in der sich jeder Gast freiwillig – wenn möglich mit eigenem Kuli – eintragen kann. "Unsere Leute werden Masken tragen, wir haben überall Desinfektionsspender aufgestellt", sagt DSC-Obmann Klaus Suppan. Der Sicherheitsabstand von einem Meter muss auf den Sitz- sowie Stehplätzen eingehalten werden. "Das muss jeder Eigenveranwortung übernehmen und darauf achten", so Suppan, der bereits blau-gelbe Babyelefanten besorgt hat.

Meisterschaft mit Vorsicht

Ab August sind dann 200 Personen (nur Stehplätze) bzw. 750 Personen (Steh- und nummerierte Sitzplätze) bei Freiluftveranstaltungen zugelassen. Möglich wären dann auch bis zu 1.250 Personen bzw. 10.000 Personen ab September, dafür braucht es aber eine Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft. Suppan hofft, dass die Meisterschaft wie geplant bis Ende November durchgezogen werden kann: "Wenn bei einem Spieler einer gegnerischen Mannschaft ein positiver Covid-Test auftritt, weiß ich nicht, was wir machen. Drei Wochen die ganze Mannschaft in Quarantäne?"

Groß St. Florian freut sich auf den GAK

Sicher ist, dass beim DSC sechs Spieler vom letzten Pflichtspiel im März nicht mehr dabei sind, u.a. Kapitän Thomas Wotolen (ging zum Ligakonkurrenten Gleisdorf). Die Binde geht nun an den langjährigen zweiten Kapitän Levin Oparenovic. Der trainiert mit seinem Team schon seit zwei Wochen wieder. das Fünf Neuzugänge gibt's, darunter Tormann Clemens Steinbauer, der von seiner Leihe aus Groß St. Florian zurückkommt. Abgesehen davon hat sich beim Herbstmeister der Unterliga West nichts getan. Ein Testspiel-Highlight gibt's: Am 14. August um 17 Uhr kommt der GAK wieder nach Groß St. Florian. Der DSC bittet am 7. August (19 Uhr) den SV Frauental wieder zum Vorbereitungsderby.

DSC hofft auf Fan-Unterstützung und vergibt fünf Mal "Lebenslang"