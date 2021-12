Deutschlandsberger Sportjahresrückblick: Die herausragenden Leistungen 2021

Ein weiteres Sportjahr ist geschlagen – und wir können wieder auf zahlreiche Deutschlandsberger Erfolge und Titel im Jahr 2021 zurückblicken.



BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Im Vergleich zu 2020 meinte es Corona mit den heimischen SportlerInnen heuer etwas besser. Somit gab es 2021 auch in Mannschaftssportarten wieder mehrere Erfolge zu vermelden: Die Damen der Landsberg Devils führen aktuell die Gebietsliga an, schon im Sommer holten die Deutschlandsberger Faustballer den steirischen Cup.

Deutschlandsberg gewann zum zweiten Mal den steirischen Faustball-Cup.

Der Herbst im Fußball verlief so erfolgreich wie lange nicht mehr: Mit den Predinger Frauen (Landesliga) und Stainz (Gebietsliga) stellt unser Bezirk zwei Herbstmeister.

Preding führt ungeschlagen die Fußball-Landesliga der Frauen an.

Der DSC (Regionalliga) und Bad Schwanberg (Unterliga) gehen als überraschende Zweite ins Frühjahr, Frauental (Landesliga) als starker Dritter. Und mit der 1B-Mannschaft aus Bad Schwanberg gab es sogar einen seltenen Fußballmeister.

Aufstiege und Anerkennung

Doppelt wurde im GC Schloß Frauenthal gejubelt: Der Herren- als auch der Seniorenmannschaft gelang der Aufstieg in Division 2. Jenen Aufstieg in die zweithöchste Stocksportklasse verpasste der ESV Drei Eiben nur knapp – bei ihrem Debüt in der Nationalliga schafften es die Eibiswalder aber direkt ins Play-off. Einen Landesmeistertitel, nämlich den sechsten in Folge, holte das Oisnitzer Reitsportzentrum Süd im Dressurreiten. Über einen Erfolg der anderen Art freute man sich im TC Stainz: Man wurde vom steirischen Verband als Tennisnachwuchszentrum anerkannt.

Medaillenregen

Eine zweistellige Anzahl an Medaillen bei Landesmeisterschaften holten die Nachwuchsleichtathleten vom LAC Fitpoint Deutschlandsberg. Das schaffte auch Markus Hartinger – als Einzelsportler. Der Wettmannstättener Läufer holte gleich in mehreren Disziplinen steirische und österreichische Medaillen, u.a. im Straßen-, Cross- und Berglauf.

Markus Hartinger jubelte 2021 über zahlreiche Medaillen.

Einen weiteren, kaum vorstellbaren Meilenstein erreichte Claudia Müller: Die Stainzerin absolvierte ihren ersten Double Ironman. Ähnlich verrückt: der Deutschlandsberger Jürgen Brunner, der den Welschlauf-Marathon doppelt lief oder in Kroatien 168 Kilometer über Berge. Ein Doppelpack gelang Markus Bretterklieber aus St. Stefan/St., der nacheinander den Linzathlon und Grazathlon gewann.

Markus Bretterklieber war heuer der Schnellste in Graz und Linz.

Nur eine Auswahl der weiteren hervorragenden LäuferInnen aus dem Bezirk: Sarah Riffel, Maria Hochegger, Joachim Strauß oder „Oldie“ Werner Glockengießer, der auch in anderen Sportarten brilliert.

Junge Talente

Genau wie „Youngster“ Yara Ortner, die mit elf Jahren im Ski Alpin und Tennis zu den besten steirischen Talenten zählt. Etwas älter und weiter ist die 18-jährige Judoka Verena Hiden, die heuer die nächsten Titel sammelte: zweimal Gold bei steirischen sowie je einmal Silber und Bronze bei österreichischen Titelkämpfen.

Verena Hiden hat mit jungen Jahren schon mehrere Judo-Landesmeistertitel in der Tasche.

Marlies Haindl vom Stainzer Schützenverein gewann einen Landesmeistertitel am Kleinkaliber-Gewehr. Markus Theißl aus Stainz gewann mit dem österreichischen Rollstuhlbasketball-Nationalteam die B-Europameisterschaft, beim A-Bewerb erreichte er das Viertelfinale.

Markus Theißl wurde mit Österreich Europameister im Rollstuhlbasketball.

Erstmals bei einer EM trat auch das Beachvolleyball-Duo Dorina und Ronja Klinger an, nachdem die Frauentaler Schwestern im Frühjahr ihre zweite Medaille auf der World Tour geholt hatten. Ronja durfte außerdem über ihren zweiten Vizestaatsmeistertitel jubeln.

Dorina und Ronja Klinger (v.l.) holten in Sofia mit Bronze ihre zweite Medaille auf der Beachvolleyball World Tour.

Längst vorbei ist zwar schon die American-Football-Karriere von Christoph Schreiner, der Deutschlandsberger wurde heuer jedoch in die österreichische Hall of Fame aufgenommen.

Christoph Schreiner wurde in die österreichische Football Hall of Fame aufgenommen.

Bei den erstmalig ausgetragenen Sport Austria Finals in Graz waren Speedskater Georg Ulz sowie die Kickboxer Kevin und Marco Masser, die ebenfalls bei einer EM am Start waren, erfolgreich.

Herausfordernde Sportevents

Respekt verdienen auch die Veranstalter, die unter teils herausfordernden Bedingungen tolle Sportevents auf die Beine stellte. Und davon gab es im Bezirk trotz Corona einige: zum Beispiel die Garage Games in Deutschlandsberg, die Jugendschachrallye in Stainz, Landesmeisterschaften im Voltigieren in Rossegg und Distanzreiten in Eibiswald sowie österreichische Meisterschaften, aber auch den Ryder Cup im GC Schloß Frauenthal. Oder die Kickbox-Landesmeisterschaft in Deutschlandsberg sowie die E-Darts-Landesmeisterschaft in Wies, wo auch Lokalmatadore erfolgreich waren. Und der Stainzer Schilcherlauf feierte nach einem Jahr Pause ein großes Comeback.