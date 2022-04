Das Beachvolleyball-Duo Dorina und Ronja Klinger startet am Osterwochenende in die neue Saison. Seit sechs Wochen bereiten sich die Schwestern in Rio de Janeiro vor – auch mit einem Schrecken.

FRAUENTAL. Die Frauentaler Beach-Schwestern bereiten sich aktuell in Rio de Janeiro auf die kommende Beachvolleyball-Saison vor. Sechs Wochen lang trainieren Dorina und Ronja Klinger in Brasilien, wo demnächst auch ihr erstes Turnier stattfindet. "Das war ziemlich spontan", erzählen die Beiden. "Zuerst wollten wir knapp drei Wochen bleiben, dann hat es sich aber anders ergeben." Sie schnappten sich kurzerhand einen brasilianischen Coach und hatten einige der weltbesten Teams als Trainingspartnerinnen.

Brand in Rio

Diese Woche traf die Schwestern aber ein Schock: Das Nachbarhaus ihrer Unterkunft stand in der Früh in Flammen, der Brand drohte überzugreifen. "Nur mit den allernotwendigsten Habseligkeiten wie Handy, Pass, Computer und Geldtasche im Pyjama bekleidet sind wir aus unserem Apartment im fünften Stock geflüchtet", berichten sie. Passiert ist zum Glück nichts.

Am 14. April starten die beiden Frauentalerinnen in erste Turnier auf der neuen Beach Pro Tour.

Nun steht für die Frauentalerinnen das erste Turnier der Saison an, im brasilianischen Itapema, zwei Flugstunden südlich von Rio. Im zweiten Challenger-Turnier der neuen Beach Pro Tour müssen die Klinger-Schwestern in die Qualifikation mit 31 anderen Teams. Nur acht schaffen es in den Hauptbewerb (dafür müssen die Klingers zwei Matches gewinnen), der dann mit 24 Teams gespielt wird – es warten einige Top-Teams, u.a. Österreichs Nummer eins Schützenhöfer/Plesiutschnig.

Nach Operation geht's wieder bergauf

Als rot-weiß-rote Nummer zwei im World-Ranking gehen Klinger/Klinger optimistisch ins erste Saisonturnier. Im letzten Jahr holten sie ihre zweite Medaille auf der Tour und gaben ihr Wien-Debüt, danach wurde Dorina an der Schulter operiert. "Ganz fit bin ich zwar noch nicht, aber ich merke eine Besserung fast von Tag zu Tag", ist sie optimistisch.

