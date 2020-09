Mit dem Selbstvertrauen des Auftaktsieges in St. Stefan gingen die Blau/Gelben engagiert in die Partie. Viel Ballbesitz, kontrollierte Abspiele und Nachdruck aus dem Mittelfeld lautete das Rezept, mit dem die Stainzer das Spiel dominierten. Recht bald der Torerfolg: Cavar Hrvoje netzte überlegt nach Vorlage von Kapitän Edis Ljubijankic zum 1:0 (7.). Was in dieser Phase fehlte? Die Kaltblütigkeit vor dem Tor. Was aber auch zu erkennen war: Bei den Kontern der Stallhofener zeigte sich die Stainzer Hintermannschaft anfällig.

Der Stecker herausgezogen: So könnte man den Start der Heimischen in die zweite Spielhälfte bezeichnen. Die Gäste zeigten sich aggressiver und versuchten mit weiten Pässen, hinter die Abwehrreihe der Stainzer zu kommen. Pech für Stainz in dieser Situation: Schiedsrichter Klaus Oswald konnte sich nicht durchringen, ein so genanntes Lufttor zu geben. Der verhängte Penalty (besonders, wenn man den Handselfmeter der Österreicher gegen Norwegen hernimmt) gegen Philipp Weixler, der das 1:1 durch Lukas Hiden bedeutete, war nachzuvollziehen (70.). Schon weniger Verständnis konnten die Stainzer Zuseher für das 1:2 der Gäste aufbringen, Torschütze Franco Scherr startete aus klarer Abseitsposition (90.). Das Ende bedeutete der Treffer aber nicht, nach vorhergegangenen deutlichen Torchancen der Heimischen schaffte Lorenz Reisner in der Nachspielzeit den Ausgleich (90.+3).