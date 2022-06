Recht zügig ging Obmann Michael Krenn am vergangenen Freitag die Hauptversammlung im Buschenschank Feibel, zu der er neben den Mitgliedern Bürgermeister Walter Eichmann, Sportlerrunde-Obmann Johannes Unterkofler und Ehrenobmann Josef Mörth begrüßen konnte, an.

Die Corona-Einschränkungen waren im Verein deutlich zu spüren. „Dennoch“, resümierte Michael Krenn, „ist Einiges gelungen.“ Er zählte für 2019 das Duo-, das Schnitzelsemmel-, das Straßenturnier, die 40-Jahr-Feier des Vereins samt Siegerehrung im Raika-Cup und die Jahresabschlussfeier an. Die beiden Folgejahre waren tatsächlich lahmgelegt, einzig zwei Duo-Turniere und das Asphaltturnier konnten ausgetragen werden. Recht üppig die heurigen Aktivitäten: Duo-Turnier, Erneuerung der Lichtanlage, Platz 5 in der Wintermeisterschaft und Aufstieg im Raika-Cup in die Gruppe A.

Kassabericht in zwei Tranchen

Zweigeteilt der Kassabericht von Kassier Josef Wegl, der die Abschnitte 2019 bis 2020 und 2021 bis 2022 gesondert vortrug. „Wir haben keinen Fehler gefunden“, bestätigte Josef Mörth, der mit Thomas Kormann die Gebarung geprüft hatte, die Ordnungsmäßigkeit der Kassaführung. Die einstimmige Entlastung von Kassier und Vorstand war die logische Folge. Anstelle von Thomas Kormann wird Johannes Unterkofler mit Josef Mörth künftig die Kassa prüfen.

Zur Neuwahl übernahm Bürgermeister Walter Eichmann den Vorsitz. „Wünscht jemand das Wort?“, ließ er zunächst über den Obmann und anschließend über den restlichen Vorstand abstimmen. Das Ergebnis? Vollständige Zustimmung für Michael Krenn (Obmann), Patrick Wegl (Stv.), Josef Wegl (Kassier), Thomas Achatz (Stv.), Thomas Unterkofler (Schriftführer), Marco Unterkofler (Stv.). „Es war eine schwere Zeit“, sprach Walter Eichmann die Probleme durch Corona an. Etliche in den Vereinen, so der Ortschef, hätten für sich herausgefunden, dass es ohne Sport auch gehe. Daher sei es wichtig, alle Mitglieder neu zu begeistern, denn Vereine seien für ein intaktes Gemeinschaftsleben unerlässlich.

Winterprogramm noch offen

Der Blick von Michael Krenn in die Zukunft: „Ich bitte euch um eine tatkräftige Mitarbeit“, nannte der Obmann das Straßenturnier als nächste Veranstaltung. Beim Winterprogramm mit Duo-Turnier, Schnitzelsemmelturnier müsse noch zugewartet werden.

In seinem Grußwort gratulierte Johannes Unterkofler dem Verein, doch etliche Aktivitäten gesetzt zu haben. „Es soll positiv weitergehen“, wünschte er dem ESV viel sportlichen Erfolg in der Zukunft. Mit einem einfachen Stock heil! schloss Obmann Michael Krenn die Sitzung.