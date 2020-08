Vom 21.08 - 23.08.2020 fand KÄRNTEN LÄUFT unter geänderten Rahmenbedingungen am Wörthersee statt. Dem Motto "Pack die Laufschuhe und die Badehose ein!" folgten auch Mitglieder des Running Teams Lannach.

Mit tollen Leistungen auf den unterschiedlichen Streckenlängen durften sich folgende Running Teammitglieder über ihre Ergebnisse unter anderem mit persönlichen Bestzeiten erfreuen.

Maria Hochegger ließ es sich nicht nehmen und ging gleich zweimal an den Start. Beim Frauenlauf über 5km erzielte sie den 1.Platz Gesamt in einer Top Zeit von 18:19, sowie beim Viertelmarathon den 2.Platz Gesamt Frauen in 38:39.

Ebenfalls beim Viertelmarathon dabei war Joachim Strauß, er wurde in seiner AK in einer Zeit von 41:16 stolzer 3.er.

Bruno Kranner erreichte über die 10km in seiner AK M70 in einer Zeit von 54:43 den 2.Platz.

Über die 5 km erzielte Peter Neubauer beim Night Run den Gesamt 3.Platz in 17:55.

Die Halbmarathondistanz von 21,1km legte Markus Bretterklieber zurück und belegte den Gesamt 2.Platz in der hervorragenden Zeit von 1:11.

Daniel Strobl absolvierte diese Distanz in 1:20 und erreichte den Gesamt 21. Platz.