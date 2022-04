Knapp verpasste das Beachvolleyball-Team Klinger/Klinger das erste Saisonturnier: In der Qualifikation schieden die Schwestern erst nach 31:33 aus.

FRAUENTAL. Mit neuem Modus und neuen Turnieren startet die (ebenfalls neu benannte) Beach Pro Tour der weltbesten Beachvolleyball-Teams in die Saison. Für Dorina und Ronja Klinger aus Frauental ging es am Donnerstag darum, sich für das zweite Challenge-Turnier der Saison zu qualifizieren. Challenge ist das zweite Level im neuen Tour-Modus, in dem man Punkte fürs höchste Level, die Elite 16, sammeln kann.

Späte Niederlage

Als eines von 24 Teams mussten Klinger/Klinger in Itapema (Brasilien) zwei Qualifikationsrunden überstehen, um ins Hauptfeld einzuziehen. Nach einem 2:1 (21:15, 9:21, 15:9) gegen die Polinnen Gruszczynska/Wachowicz wartete ein hartes Los auf die Frauentalerinnen: die in der Quali-Setzliste auf Eins gesetzten Schweizerinnen Böbner/Vergé-Dépré, die in der ersten Quali-Runde ein Freilos hatten. Den ersten Satz mussten Klinger/Klinger mit 17:21 abgeben, danach wurde es richtig knapp – und lang: Das Match schaukelte sich bis 31:33 hoch, als die Schweizerinnen als erste einen Zwei-Punkte-Vorsprung erspielten und die beiden Schwestern eliminierten.

Instagram eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Instagram Instagram immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Für die Klingers war es das erste gemeinsame Turnier seit August 2021. In der Zwischenzeit wurde Dorina Klinger an der Schulter operiert, zuletzt haben die Schwestern lange in Brasilien trainiert:

Dorina und Ronja Klinger stehen in den Startlöchern