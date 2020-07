Am 10. Juli fand im Gasthof „Kirchenwirt“ die fällige Mitgliederversammlung des UFC „Haring-Group“ Wettmannstätten statt. Nach der allgemeinen Begrüßung berichtete Obmann Karl Jauk über die zahlreichen Aktivitäten des UFC in den letzten beiden Jahren.

Neben den vielen sportlichen Veranstaltungen (Aufbau- und Meisterschaftsspielen der KM, 1B und Nachwuchsmannschaften sowie diversen Hallenturnieren) wurden auch gut besuchte gesellschaftliche Events (Tribüneneinweihung, Tage des UFC, Preisschnapsen und Maskenbälle) vom Fußballclub veranstaltet. Die „Corona-bedingt“ nach der Herbstsaison abgebrochene Meisterschaft konnte die KM immerhin auf dem beachtlichen 6. Platz beenden. Für die kommende Punktejagd wurde der zuletzt äußerst vakante Platz auf der Trainerbank mit Herrn Thomas Lettmair, einem erfahrenen und auch in höheren Ligen erfolgreichen Coach besetzt. Da auch der Kader der KM punktuell verstärkt werden konnte, hofft der Obmann, dass der UFC nun im vorderen Drittel der Tabelle mitmischen kann. Danach konnte auch Kassier Mathias Krasser einen sehr erfreulichen Bericht vermelden, da die Finanzen in seiner Amtszeit von einem leichten Minus in ein beachtliches Plus umgewandelt wurden. Dies bestätigten auch die beiden Rechnungsprüfer Andreas Strohmeier und Johann Geißler. Sie beantragten die Entlastung des Kassiers, der aus beruflichen Gründen seine Funktion zur Verfügung stellte.

Für die fälligen Neuwahlen übernahm Wettmannstättens Bgm. Peter Neger den Vorsitz, dankte zunächst allen bisherigen UFC-Funktionären für ihren Einsatz und stellte für die nahe Zukunft die Schaffung eines unbedingt notwendigen Trainingsplatzes in Aussicht. Für die folgenden Neubesetzung wurde der Wahlvorschlag ohne Gegenstimme angenommen und der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Obmann: Karl Jauk

Obmann Stv.: Florian Unger

Schriftführer: Michael Jauk

Schriftführer Stv.: Pascal Piscleric

Kassier: Dominic Sauer

Kassier Stv.: Alois Müller

Der vollständige Funktionärsstab ist online unter vereine.oefb.at/UFC_Wettmannstaetten einsehbar.

Da zum Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ keine Wortmeldungen erfolgten, dankte Obmann Jauk allen scheidenden Funktionären für ihren geleisteten Einsatz im Verein, gratulierte allen „Neuen“ zu ihrer Wahl und schloss den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung.