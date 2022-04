Ganz in Weiß, hieß ein Song von Roy Black, der 1966 zum erfolgreichsten deutschen Schlager avancierte. Aktuell freuten sich aber die Stocksportler des SSV Steinbrüche Rath Marhof über das Weiß ihrer neuen Trainingsleibchen, die ihnen vom Sponsorenquartett Franz Rath, Anton Schmidbauer, Thomas Gröblbauer und Franz Zausinger am vergangenen Freitag übergeben wurden. Die Kantinencrew Hermine Freidl und Margit Marchel ging bei der Ausstattung nicht leer aus: Sie durfte sich über – ebenfalls weiße – Blusen freuen.

„Wir müssen zur Gebietsmeisterschaft nach Pistorf“, drängte Frank Marchel, Mannschaftsführer der Einser-Mannschaft, auf ein schnelles Foto. Der Wunsch wurde erfüllt, nicht aber der volle sportliche Anspruch: Das Team musste in der Südweststeiermark mit einem 5:5 vorliebnehmen. Dennoch: Mit einem vorderen Platz im Gebiet und Rang 4 im laufenden Raika-Cup dürfen Marchel & Co. durchaus zufrieden sein.

Geselliges Vereinsklima

Zurück in das Sporthaus, wo Sponsor Franz Rath seine Freude kundtat, einen Beitrag zu einem sozialen Miteinander leisten zu können. „In der Hektik des Alltags kommt das hin und wieder zu kurz“, bezeichnete er die Gemeinschaft als wichtiges Bindeglied für die Gesellschaft. „Ich zähle fast schon zum Inventar“, stellten auch für Anton Schmidbauer der freundschaftliche Umgang und das familiäre Umfeld die Hauptmotivation für die Förderung der E-Mannschaft des Vereins dar. Nicht viel anders tönte Franz „Wasserdoktor“ Zausinger: „Seit Jahren bin ich schon Mitglied im Verein“, strich auch er den Zusammenhalt und das amikale Klima im Verein heraus. Fast schon zu erwarten die Aussage von Leibchen-Mitsponsor Erdbau Thomas Gröblbauer. „Mein Ziel ist, die sportlichen Aktivitäten im Verein und in der Region zu unterstützen.“ In sportlicher Hinsicht macht das Alfred Sackl schon lange: Ihm wurde von Mitspieler und Bürgermeister a.D. Herbert Wiedner herzlich zum 75-er gratuliert.

Es ist ein Leichtes, sich in den SSV Steinbrüche Rath Marhof einzubringen. „Wir haben ausreichend Probestöcke“, verriet Obmann Vinzenz Marchel, dass es jeden Dienstag und Freitag Gelegenheit zum Schnuppern und zu einem allgemeinen Schießen gibt. Die nächste Aktivität des Vereins: das Maibaum aufstellen am 1. Mai um 15 Uhr.