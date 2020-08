18. Runde - HV TDP Stainz : STT Fürndörfler 2:5 (0:2)

Torschützen Stainz: Fauland, Fabian

⚽ Matchballsponsoring: Secura Versicherungsmakler Team Hiden & Partner

Am vergangenen Samstag bestritten wir nach einer monatelangen Zwangspause aufgrund von Corona unser erstes Spiel und zugleich auch das letzte Heimspiel der Saison 2019/2020.

Mit einem dünn besetzten Kader von nur 12 Spielern wollte der HV TDP etwas Zählbares in Stainz lassen. David Seidl (Foto) debütierte für die Stainzer als einer von zwei Neuzugängen während der Zwangspause. In den ersten 10 Minuten fand das Heimteam besser ins Spiel und konnte die ersten Torchancen auf der Haben-Seite verbuchen. Die Gäste fanden schwer ins Spiel konnten aber den ersten Treffer erzielen. Wie beim 0:1 war auch beim 0:2 etwas Glück dabei, denn der Stainzer Torhüter Schnitter war bei beiden Schüssen am Ball, trotzdem kullerte der Ball ins Tor. Mit dem Rückstand versuchte die Heimmannschaft noch einmal alles und konnte auch den Anschlusstreffer nach der Halbzeit erzielen. Ein toller Schuss von David Fauland schlug unter der Latte ein und somit hatten die Stainzer wieder Hoffnung auf einen Punktgewinn. Die Chancen waren in Folge auch da, nur leider gelang der zweite Treffer nicht. Nach einem Konter erzielten die Gäste aus Hitzendorf das vorentscheidende 1:3. Zwei weitere Treffer besiegelten die Heimniederlage der Stainzer. Der Ehrentreffer von Daniel Fabian per Freistoß mit der letzten Aktion des Spiels beendete das Match und somit verliert der HV TDP Stainz das letzte Heimspiel der Saison mit 2:5. Somit geht es kommende Woche in die letzte Runde vor der kurzen Sommerpause. Bedanken möchten sich die Stainzer noch beim Secura Versicherungsmakler Team Hiden & Partner für das Matchballsponsoring des Spiels.

Vorschau: Freitag, 14.08.2020, 18 Uhr, Stallhofen, 19. Runde – STT Mühlhuber vs. HV TDP Stainz