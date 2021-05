Der nach der Lockerung der Corona-Bestimmungen herrschenden Hochstimmung im Sportclub Stainz setzt Kurt Moser noch eines drauf: Er verlängert den Vertrag von Trainer Patrick Steiner um zwei Jahre. „Er ist ein junger Trainer mit hoher Qualifikation“, schließt der Obmann nicht aus, in der 100-Jahre-Jubiläumssaison um den Aufstieg mitzuspielen. Warum dieser Optimismus? Der Verein fand sich vor dem Meisterschaftsabbruch auf Platz drei, der Kader blieb unverändert und der überlegene Spitzenreiter Kaindorf speckte zum 1. FC Leibnitz ab.

Patrick Steiner kam im Frühjahr 2019, stoppte den sportlichen Niedergang und sicherte dem Verein den Weiterverbleib in der Gebietsliga. Dann ging jedoch nichts mehr. Nicht sportlich gesehen, sondern weil sowohl 2019/20 als auch 2020/21 Corona-bedingt abgebrochen und nicht gewertet wurde. Der UEFA-B-Lizenztrainer geht also heuer in seine erste volle Saison.

Forcierung junger Spieler

Derzeit läuft bereits das Vorbereitungsprogramm für die am 7. August beginnende Meisterschaft. War zunächst nur ein Einzeltraining möglich, darf ab 19. Mai in der Gruppe trainiert werden. „Die Spieler verstehen sich untereinander sehr gut“, sieht Steiner in der Geschlossenheit einen Trumpf für die Meisterschaft. Was ihm besonders am Herzen liegt? „Wir wollen einen modernen Fußball spielen“, hofft er, dass im Zusammenspiel von Routiniers und Youngsters Kräfte auf zwei Ebenen freigesetzt werden. Ein Ziel bleibt unverändert aufrecht: Es sollen junge Spieler in die Kampfmannschaft integriert werden. Die Anmeldung einer Zweier-Mannschaft beim Fußballverband soll dieses Vorhaben für die Eleven erleichtern.

Ein Blick auf die sportliche Karriere des gebürtigen Obersteirers. Patrick Steiner (30) arbeitete sich beim SV St. Lorenzen/Knittelfeld von der Jugend hoch bis in die Erste. Nach seiner Übersiedelung nach Graz waren Hausmannstätten und St. Marein seine Stationen als aktiver Spieler, bevor er – im Alter von 26 Jahren – das Team Hausmannstätten II als Trainer übernahm. Vom SV Pölfingbrunn wechselte der Versicherungskaufmann schließlich zum SC Stainz. Eine Stärke soll nicht verheimlicht werden: Der Trainer managt nicht nur die Mannschaft, er bringt sich zu 100% in das Vereinsgefüge ein. Das jüngste Beispiel: Aktuell versucht er aus der Konkursmasse des SV Mattersburg Sportutensilien für den SC zu ersteigern.