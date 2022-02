SC Bad Gams unterstützt sehbehinderte Luisa

Wie ein südweststeirischer Fußballklub für ein Mädchen aus der Südoststeiermark spendete.

BAD GAMS/KIRCHBERG. Durch eine alte Bekanntschaft traf der SC Bad Gams auf eine Familie aus Kirchberg an der Raab, wo die elfjährige Luisa seit Geburt an mit einer Sehbehinderung lebt. Trotz ihres Handicaps meistert das Mädchen mithilfe ihrer Eltern den Alltag. Seit dem letzten Herbst besucht sie die erste Klasse des Gymnasiums in Gleisdorf und glänzt dort auch mit guten Noten.

Großzügige Spenden

Der Kontakt nach Bad Gams kam durch Michael Leitner, Vereinsmitglied und seit dem Herbst Trainer beim Fußballklub, zustande. Er ist seit Jahren mit der Familie befreundet und plauderte mit ihr über Luisa: dass es ihr gut tun würde, die Mobilitätswoche in Weiz zu besuchen, organisiert vom Blinden-und Sehbehindertenverband Steiermark, da sie dadurch lernen könnte, ihre Selbstständigkeit zu fördern. Da hatte Leitner die Idee, den Großteil seiner Vereinsgage an die Familie zu spenden. Der Bad Gamser Vorstand zeigte sich vom Vorhaben so begeistert, dass man beschloss, sich an dieser Spendenaktion zu beteiligen.

Schließlich fand im Vorjahr ein Treffen mit Luisa und ihrer Familie in Deutschlandsberg statt, bei dem ihr die Spende überreicht wurde. Die Familie bedankte sich dabei für die großartige Unterstützung und der SC Bad Gams wünschte Luisa alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

