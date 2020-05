Den Freunden, Anhängern und Fans des Sportclubs Stainz blutet das Herz: Anstatt mit ihren Lieblingen auf dem Sportplatz mitzufiebern, sind sie wegen der Annullierung der Meisterschaft durch den Steirischen Fußballverband zum Nichtstun verdammt. Die Fixtermine am Freitagabend haben sich zu fußballerischer Leere gewandelt. Das unangenehme Gefühl dabei: Niemand kann eine Prognose abgeben, wann und in welcher Form es mit dem Fußballbetrieb weitergehen wird.

Warum diese Situation von vielen Menschen in Stainz als Verlust empfunden wird? Weil sich Sport und hier im Speziellen Fußball zu einer gesellschaftlich verbindenden Klammer herausgebildet haben. Es gilt heutzutage als soziale Selbstverständlichkeit, sich beim Spiel mit Gleichgesinnten zu treffen, im Kollektiv derselben Leidenschaft nachzuhängen und sich solcherart in der Gruppe geeint zu fühlen. Um es pathetisch klingen zu lassen: Das Vereinsgeschehen fungiert als Kitt in der Gesellschaft.

Diesen Kitt spricht nunmehr die Vereinsleitung des SC Stainz an. „Unser Motto sind Solidarität, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit“, ruft Obmann Kurt Moser zu einer Unterstützungsaktion in diesen – wie er sie bezeichnet – schlechten Zeiten auf. Seine Idee: Er will viele Zuseher auf den Sportplatz bringen, die ihre Loyalität zum Verein beweisen. Nachdem das real nicht geht, ruft er zu einem virtuellen Besuch der Sportstätte auf. „Kaufen Sie ein Ticket des SC Stainz im Wert von sieben Euro und unterstützen Sie dadurch unseren Verein“, lautet der Aufruf mit dem Nachsatz: „Knacken wir unseren Zuschauerrekord!“

Ablaufen soll diese Zugehörigkeitsaktion in Form einer Einzahlung der sieben Euro auf das Konto des Vereins IBAN AT66 2081 5000 0106 0128 mit dem Vermerk „Mission volles Stadion“ und der Angabe der E-Mail-Adresse. Als Danke wird per Mail ein Ticket mit eingedrucktem Namen zugeschickt.