Im Profi-Fußball gelten andere Regeln. Da sind in den meisten Ländern die Meisterschaften bereits abgeschlossen und die Titel vergeben. Auch die europäischen Bewerbe wie Champions League und Europa League haben bereits ihre Titelträger. Worauf sich die Fans jetzt freuen, sind die 51 Spiele der Europameisterschaft.

Dennoch: Ohne Fußball sollten die heimischen Schülerliga-Akteure nicht auskommen müssen. Bezirksreferent Franz Oswald von der Sportmittelschule Bad Schwanberg hat sich dafür die Technik-Challenge ausgedacht, die an den teilnehmenden Schulen vom 21.-25. Juni ausgetragen wird. Die Übungen sind als Einzelbewerb aufgebaut und laufen nach klar vorgegebenem Schema und exakter Punktevergabe ab. Pro Schule sind die besten fünf Teilnehmer zu melden, aus denen schließlich der Punktebeste zum Bezirkssieger (Online-Siegerehrung 1. Juli, 10 Uhr) ermittelt wird.

Wie schauen die Einzeldisziplinen aus? Den Auftakt besorgt das Jonglieren mit dem Ball, wobei auf den Wechsel vom rechten auf den linken Fuß geachtet wird. Weiter geht es mit dem Jonglieren mit dem Kopf, auch hier sind drei Versuche möglich. Slalom & Torschuss heißt die nächste Übung, bei der der Ball zunächst durch die Stangen geführt, bevor er – ohne den Boden zu berühren – in das Tor geschossen werden muss. Die Erschwernis: Das Ganze muss mit dem rechten und dem linken Fuß und innerhalb von acht Sekunden absolviert werden. Um Gefühl geht es auch beim Schuss außerhalb des Sechzehners bei einem ruhenden Ball. Auch hier: Der Ball darf vor der Torlinie nicht den Boden berühren, zwei Versuche werden gewertet.

Mädchen sind willkommen

Beim Zielpassen geht es darum, den Ball nach 15-Meter-Ballführen aus 16 Metern in ein Zwei-Meter-Tor (Zeitlimit acht Sekunden, drei Versuche mit jedem Fuß) zu treffen. Um Zeit geht es beim Slalomlauf, bei dem sechs Slalomstangen im Abstand von je drei Metern möglichst schnell durchlaufen werden müssen. Der bessere von zwei Versuchen wird gewertet und mit Punkten benotet.

Um es zu unterstreichen: Es können auch Mädchen am Bewerb teilnehmen. Landesreferentin Andrea Strohmaier hat einen gesamtsteirischen Wettbewerb zur Durchführung an den Schulen ins Leben gerufen, der am 29. Juni mit der Siegerehrung abgeschlossen wird. Virtuell zu Gast wird keine Geringere als Jasmin Eder, 46-fache Nationalteamspielerin und mehrfache Meisterin mit SKN St. Pölten, sein.

Bad Schwanberg wäre keine Sportmittelschule, wenn sie nicht weitere Sportaktivitäten auf Lager hätte. Fachlehrer Marcus Drießen hat sich der Bezirksmeisterschaft im Leichtathletik-Dreikampf verschrieben, die ebenfalls an den teilnehmenden Schulen durchgeführt wird. Die Bewerbe: 60-m-Lauf, Weitsprung, Schlagball, Kugelstoßen, getrennt gewertet für die 5./6., 7./8. und die 9./10. Schulstufe. Die Leistungen in Sekunden und Metern werden anhand einer Tabelle des Leichtathletik-Verbandes in Punkte umgewandelt, das Bezirksmeisterranking erfolgt durch eine Jury gesondert für Mädchen und Burschen.