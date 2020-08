Wie die Jahre davor wählte der Steirischen Schützenbund erneut die Anlage in Stainz zur Austragung der 100-m-Kleinkaliber-Landesmeisterschaft aus. „So viele Großanlagen gibt es in der Steiermark nicht mehr“, bedankte sich Landessportleiter Friedrich Graser für die Aufnahme in der Weststeiermark. Er sparte bei der Siegerehrung auch nicht mit Lob für die vorbildliche Organisation. Das Hauptaugenmerk richtete er aber auf die Nachwuchsschützen, die in großer Zahl wie lange nicht an der Meisterschaft teilnahmen.

Auch Landesoberschützenmeister Harald Hausegger sprach von guten Leistungen der Teilnehmer. „Schön, dass ihr bis zur Siegerehrung ausgeharrt habt“, strich auch er die ausgezeichneten Ergebnisse der Nachwuchssportler heraus. „Da geht einem das Herz auf“, schloss sich Stainz-Oberschützenmeister Paul Stelzl dem Lob seines Vorredners an. Er bedankte sich bei den Mitstreitern im Schützenverein Stainz und holte für Hanspeter Häuserer einen Sonderapplaus ab: „Gerne stehen wir im nächsten Jahr wieder bereit.“

In sieben Einzel- und zwei Mannschaftskategorien wurden die Landesmeistertitel vergeben. Es wurde stehend frei geschossen, die Höchstanzahl pro Durchgang betrug 100 Ringe. Eine besondere Gratulation an Stefanie Mörth (SG Trofaiach), die mit 372 Punkten die Tagesbestwertung erzielte. Bei den Herren lag Daniel Schrittwieser (Kapfenberger SV) mit 368 Punkten voran.

Hier die Meisterliste: Einzel Jungschützinnen 1) Romina Cermak, 360 Punkte (Kapfenberger SV); Jungschützen 1) Nico Hochenhofer, 354 (KSV); Allgemeine Junioren 1) Stefanie Mörth, 372 (Trofaiach); Frauen 1) Anita Grabensberger, 343 (KSV); Männer 1) Daniel Schrittwieser; Senioren 1 1) Karl-Heinz Fölzer, 362 (Bruck); Senioren 2 1) Wilhelm Schrempf, 358 (Kainisch); Mannschaften Allgemeine Klasse 1) Brucker SV, 1089; Senioren 1) Edelweiß Hartberg 1037.