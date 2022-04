Abstiegskampf in der Gebietsliga West: Preding muss nach dem ersten Saisonsieg einen ordentlichen Dämpfer in St. Martin i.S. einstecken.

ST. MARTIN IM SULMTAL. Sechs Punkte lag Preding als Tabellenletzter der Gebietsliga West vorm Frühjahr hinter dem Vorletzten St. Martin i.S. Eine Woche vor dem direkten Duell in der GSV-Arena hatten die Predinger den Abstand schon halbiert und mit einem 3:1 in Stallhofen – dem ersten Ligasieg seit 525 Tagen – wieder Selbstvertrauen getankt. So starteten sie auch ins wichtige Auswärtsspiel in St. Martin: Die erste Halbzeit gehörte komplett Preding, Kenan Mehmeti erzielte erst kurz vor der Pause das 0:1 (39.).

Umgedrehte zweite Halbzeit

Es hätten mehr Tore sein können – oder müssen, denn nach dem Seitenwechsel lief alles anders. Preding unverständlicherweise wie ausgetauscht, es spielten nur mehr die Hausherren, die nicht lange warteten, auch das Ergebnis zu drehen. Atanas Milkov (61.) und Marco Watz (69.) trafen die Predinger eiskalt, die konnten die Sulmtaler Angriffe kaum stoppen – auch wenn das 2:1 zumindest abseitsverdächtig war. Der Tabellenletzte war nicht geschockt, kämpfte bis zum Schluss, nur die Mittel zum Torerfolg fehlten. Stattdessen wurde das Spiel in der Schlussphase zum klassischen Abstiegskampf: viel Aufregung, viele Fouls (Predings Fleischhacker sah zwei Mal Gelb in einer Minute) und mit dem daraus resultierenden Elfer machte St. Martin das 3:1 (Benjamin Temmel 90+2.).

St. Martin i.S. jubelte über ein 3:1 gegen Preding und "Big Points" im Abstiegskampf.

Damit ist der alte Abstand von sechs Punkten wiederhergestellt und Predings erster Saisonsieg schon wieder weniger wert. Dabei wäre ein Gleichstand mit St. Martin nach nur drei Spielen im Frühjahr möglich gewesen, so macht sich Preding selbst das Leben schwer – weil man jetzt auch beide direkte Duelle gegen die Sulmtaler verloren hat, die bei Punktegleichstand entscheidend werden. St. Martin i.S. ist als Vorletzter auch noch mittendrin im Abstiegskampf, muss Ehrenhausen und Stallhofen einholen.

Remis in Wettmannstätten

Eibiswald sollte nicht mehr hinten rein rutschen, aber der Auftritt bei Wettmannstätten war nicht gerade erbaulich: Die Gastgeber führten zur Pause verdient durch ein Tor von Martin Lazarus (21.). Aus einem Elfmeter – Wettmannstätten war zuvor einer verwehrt geblieben – traf Marcel Vindis (65.) zum 1:1 und damit zur Punkteteilung zwischen dem 7. und 9. der Gebietsliga West.

Unentschieden im Tabellenmittelfeld: Wettmannstätten und Eibiswald warten weiter auf einen Sieg im Frühjahr.

Dreikampf um die Tabellenführung

Stainz ist die Tabellenführung zumindest bis Dienstag los, weil das Match bei Grenzland aufgrund des starken Regens abgesagt wurde. Söding war spielfrei, deswegen liegt Allerheiligen II nach einem furiosen 9:2 gegen Ehrenhausen an der Spitze. Am Dienstag wird Grenzland - Stainz nachgeholt, die Stainzer haben am kommenden Wochenende aber selbst spielfrei.

St. Martin i.S. muss am Karfreitag (19 Uhr) nach St. Stefan/St., Preding empfängt zur gleichen Zeit zuhause Grenzland.