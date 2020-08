Mit einer großartigen Leistung über die gesamte Saison sicherte sich die 45+-Mannschaft des Tennisclubs aus Vordersdorf überraschend, aber hochverdient den Meistertitel in der 1. Klasse C und feierte damit den Aufstieg in die Landesliga B.

VORDERSDORF. Das Team unter Mannschaftsführer Christian Pusnik blieb über die gesamte Saison ungeschlagen und konnte damit nach dem zweiten Platz in der letzten Saison den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verbuchen. Routinier Karl Eck strahlte natürlich über das ganze Gesicht: "Unser Verein ist inzwischen fast 40 Jahre alt, wir setzen bei unserem Team ausschließlich auf eigene Spieler und der gesamte Club gibt uns allen das Gefühl, dass er voll hinter uns steht", kennt Eck das Geheimnis des Erfolgs in dieser Saison.

Großer Teamspirit

Auch Pusnik lobt die "tolle Kameradschaft innerhalb der Mannschaft" und den Teamspirit: "Faktoren, ohne die ein so großer sportlicher Erfolg nicht möglich wäre!" Immerhin ließ der kleine Tennisclub nahe Wies in der heurigen Meisterschaft wirklich große Tennisclubs wie Heiligenkreuz/W., Leibnitz oder auch Groß St. Florian deutlich hinter sich. Natürlich wurde der Meistertitel auch gebührend gefeiert, nach den Spielen der letzten Runde gegen St. Martin haben die Vereinsverantwortlichen spontan für die nötige Feierstimmung gesorgt. So wurden zwei Fässer "elektrolythaltige Getränke" gesponsert, welche ausgezeichnet zu den Backhendln vom Gasthaus Polz schmeckten. Meistertrikots wurden ebenfalls gedruckt und damit war allseits auch optisch erkennbar, in welcher Liga in der nächsten Saison aufgeschlagen wird.

Glöckerlturnier steht wieder an

Die erfolgreiche 45+-Mannschaft bedankte sich bei allen Proponenten des TC Vordersdorf und natürlich bei den vielen Gönnern für die spontane Meisterfeier und für die Unterstützung während der gesamten Saison. Das nächste Vereinshighlight startet am 29. August auf der vereinseigenen Tennisanlage: Dann steht nämlich das "Glöckerlturnier" auf dem Programm.

von Franz Krainer