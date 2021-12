Telefonieren statt Baggern für die Klinger-Schwestern

FRAUENTAL/WIEN. "Telefondienst" im Fernsehen hieß es am letzten Sonntag für die Heeressportlerinnen Dorina und Ronja Klinger. Bei der 23. Auktion für "Licht ins Dunkel" im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" waren die Beachvolleyballerinnen, zusammen mit vielen weiteren Sportlern, am Hörer im Einsatz. Mit großer Freude konnten die beiden Schwestern am Küniglberg in Wien mit einigen Anrufern auch ein wenig plaudern, die im Rahmen der Live-Sendung versuchten, exklusive sportliche Exponate zu ersteigern. Über 180.000 Euro für den guten Zweck konnten dabei gesammelt werden. Aktuell befinden sich die beiden Frauentalerinnen schon mitten im Aufbau für die kommende Saison – da war dieser Abend kurz vor Weihnachten eine interessante Abwechslung für Dorina und Ronja.