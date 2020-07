Tennis für alle Altersgruppen beim TC Pölfing-Brunn

PÖLFING-BRUNN. Großer Andrang beim TC Pölfing-Brunn: Beim Kindertenniskurs – gesponsert von der Firma Reiterer – waren 25 begeisterte Kinder mit dabei. Am zweiten Platz wurde gleichzeitig auch ein Training für Erwachsene angeboten, das innerhalb kürzester Zeit restlos ausgebucht war. So waren es schließlich noch einmal 16 TennisspielerInnen, die in den letzten Wochen ihre Technik verfeinern konnten. Aufgrund des großen Interesses, sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen, hat sich der Tennisclub dazu entschlossen, dieses Angebot auch über den ganzen Sommer zu verlängern.