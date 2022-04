Bei ausgezeichnetem Frühlingswetter fand kürzlich die Crosslauf- Bezirksschulmeisterschaft im Koralmstadion in Deutschlandsberg statt.

Mit enormem Einsatz konnten alle fünf an den Start gegangen Staffeln der VS Frauental den hervorragenden ersten oder zweiten Platz erlaufen und somit die vorderen Ränge belegen. Begleitet und vorbereitet wurden die SchülerInnen von Elke Rainer-Silberschneider und Eva-Maria Platzer, die natürlich sowie die Direktorin Nicole Koch-Reißer besonders stolz auf den sportlichen Erfolg der jungen LäuferInnen sind.

Teilnehmende Staffeln:

2011/12 weiblich: 1. Platz

2015 männlich: 1. Platz

2014/13 männlich: 2. Platz

2011/12 männlich: 2. Platz

Trophy: 2. Platz

Text : Josef Strohmeier