UTV Groß St. Florian baute Vereinshaus während Corona um

GROSS ST. FLORIAN. Auch während Corona gab es beim UTV Groß St. Florian keine Pause: Das Großprojekt, die Erweiterung des Vereinshauses, konnte nun abgeschlossen werden. Noch vor Ausbruch der Coronakrise konnte der Rohbau finalisiert werden. Auch während des Lockdowns wurde in Einzelschichten Großartiges geleistet, sodass ab Mitte April mit Volldampf an der Finalisierung gearbeitet werden konnte. Viele Abende und Wochenenden wurden geopfert, ingesamt steckten die Mitglieder des UTV über 1.000 Arbeitsstunden in den Zubau, unterstützt von örtlichen Betrieben und Sponsoren sowie der Marktgemeinde Groß St. Florian. Mit der neuen Meisterschaftssaison erstrahlte das Vereinshaus im neuen Glanz.

Zwei Ehrenmänner

Zwei Herren haben sich einen besonderen Platz auf der imaginären Ehrentafel des UTV verdient: Obmann-Stv. Manfred Mandl und Klaus Puntigam, die den Bau nicht nur koordinierten, sondern selbst beinahe jeden Tag Hand anlegten und so das Vereinshaus quasi im Alleingang errichteten. Der Dank aller Vereinsmitglieder sowie ein VIP-Platz auf Lebenszeit, nahe der Ausschank mit bestem Blick auf die Tennisanlage, ist ihnen sicher.