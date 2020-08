19. Runde – STT Mühlhuber 1969 : HV TDP Stainz 2:3 (1:1)

Torschützen Stainz: Draxler (2), Bohacek



Letzte Runde der STT-Meisterschaft 2019/2020. Der HV TDP Stainz musste das schwere Auswärtsspiel bei den bis dahin 10 Spielen ungeschlagenen Stallhofnern antreten.

Mit 13 Mann am Bord traten die Stainzer die letzte Auswärtsreise an. Was den Stainzern erwartete wurde schnell klar. Der Verein aus Stallhofen hat eine unglaubliche Fanszene für den Hobbybereich. Auch an diesem Freitag ließen sich eine Menge Zuseher dieses Spiel nicht entgehen, bei dem es für das Heimteam noch um das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte ging.

Von Beginn an gab es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Das Heimteam war einen Tick besser und bei einem Schuss an die Stange wäre auch Stainz Goalie Schnitter chancenlos gewesen. Die Führung erzielte dann auch das Heimteam. Als alles schon mit einem Rückstand rechnete, schlugen die Stainzer noch vor der Halbzeit zurück. Pass von Fabian auf Bohacek, der zieht am Flügel Richtung Torlinie, spielt flach in die Mitte und der zweite Neuzugang in der Frühjahrspause Stefan Draxler steht goldrichtig und erzielt den Ausgleich. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeit.

Halbzeit zwei, selbes Bild. Chancen auf beiden Seiten. Ein attraktives Spiel, bei dem man merkte, dass es um etwas ging. Den Führungstreffer erzielte abermals das Heimteam. Dieses Mal ging ein schwerer Fehler der Stainzer Verteidigung vor, bei dem der Stürmer der Mühlhubner die Situation nutzte und zum 2:1 netzte. Der HV TDP ließ sich dadurch aber auch nicht unterkriegen, kämpfte die letzten 30 Minuten ohne Wechelspieler weiter und kam in Minute 70 zum Ausgleich. Ein hervorragender Antritt des Linksverteidigers Seidl, der nach einem Doppelpass mit Fauland eine Schussmöglichkeit aus rund 20m vorfand, sein Schuss wurde abgeblockt, landet aber direkt bei Stefan Draxler, der mit links ins lange Eck abzieht und somit im Premierenspiel seinen zweiten Treffer zum umjubelnden Ausgleich trifft. Ein Spiel auf Messers Schneide mit dem besseren Ende für den HV TDP. Kontersituation in Minute 90. Oswald erobert den Ball im Mittelfeld, spielt ideal auf Philipp Bohacek, der Stürmer zieht alleine Richtung Tor und trifft überlegt und souverän ins kurze Eck zum Sieg. Damit endet die erste Saison in der STT-Meisterschaft für den HV TDP Stainz auf dem 10. Platz von 18 Mannschaften und die Stainzer gehen somit in die kurze Sommerpause. Ende August geht es in die neue Saison 2020/2021.