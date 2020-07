Mit 1. Juli ermöglichte die Bundesregierung den Mannschaftssport, bereits drei Tage später fanden sich die Spieler des Sportclubs Stainz zum ersten Training auf dem Sportplatz. „Alle Spieler sind besessen auf das Kicken“, fand Trainer Patrick Steiner den frühen Beginn als einen angemessenen Termin. Zumal sich die stark veränderte Mannschaft erst kennenlernen und richtig zusammenfinden muss.

Wer ist neu im Kader? Bereits im Winter stießen Dilen Soric, Sebastjan Tuhtar und Philipp Kollmann zu Stainz. Sie hatten das Pech, aufgrund der Corona-Krise im Frühjahr zwar trainieren, aber keine Meisterschaft spielen zu können. Neu im Sommer gekommen sind Patrick Hepflinger, Emre Körükcü, Mehmet Karakus und Cavar Hrvoje. Wer trägt nicht mehr das Stainzer Blau-Gelb? Patrick Eibl, Peter Jeindl, Daniel Flechl und Michael Primus.

„Corona hat uns wie ein Donnerschlag getroffen“, ist auch Obmann Kurt Moser froh über die Spielerlaubnis. Er hat dabei auch die finanzielle Seite im Auge, die sich mit einem Minus von rund 8.000 Euro zu Buche schlug. Eingerechnet ist dabei die Lücke bei Ticketverkauf, Kantine, Ballspenden und Sponsoren.

Ein wenig Sorge machen dem Obmann auch die strikten Sicherheitsvorgaben des Fußballverbandes. „Jeder Verein braucht ein Konzept“, muss er Regeln für das Verhalten von Spielern, Betreuern und Trainern, eine Trainings- und Wettkampfstruktur und einen Hygiene- und Reinigungsplan erstellen. Für Zuschauer werden zugewiesene Sitzplätze gelten, strengstenfalls muss auch eine Anwesenheitsliste geführt werden. Die Kantine unterliegt den Bestimmungen für das Gastgewerbe.

Beim Auftaktfreundschaftsspiel gegen den SV Feldkirchen am vergangenen Mittwoch (2:3, Tore: Ljubijankic, Kowatschitsch bzw. Davidovic, Lejlic, Kahlhammer) konnten sich die Akteure mit den neuen Bestimmungen anfreunden: Desinfektionsmittel im Gang, getrennter Zugang zum Platz, kein Handschlag vor dem Spiel. Der Auftakt zur Meisterschaft erfolgt am 28. August in St. Stefan.