STAINZ. - Die Basis wurde im heurigen Frühjahr gelegt, als sich das österreichische Rollstuhlteam bei der EM der Gruppe B in Athen zum Europameister kürte und sich die Qualifikation für die A-Europameisterschaft vom 4.-11. Dezember in Madrid sicherte. Mittendrin der Ettendorfer Markus Theißl, der mit seinem Verein Flinkstones Steiermark in der österreichischen Rollstuhlbasketballmeisterschaft engagiert ist.

Mit insgesamt 16 Länderteams startete die EM mit zwei Gruppen in den Bewerb. „Die Konkurrenz ist ganz einfach hart“, verwies Headcoach Malik Abes auf die Großen in Europa, die über ein deutlich größeres Spielerpotenzial und auch Profispieler verfügen. Seine Einschätzung wurde im Turnier bestätigt, in den Spielen gegen Italien (28:82), Türkei (41:73), Großbritannien 51:99, Niederlande 17:79 hatte Rot-Weiß-Rot so gut wie keine Chance. Dann kam aber die Partie gegen die bis dahin ebenso punktelosen Israeli, die den Entscheid über den Turnierverbleib bringen sollte. Nach einem klaren Vorsprung der Österreicher zur Pause kam Israel beständig näher. Am Ende reichte das 57:56 zum Aufstieg in das Viertelfinale.

Ziel erreicht

Nachdem das Ziel, unter die letzten Acht zu kommen, geschafft war, blieben die restlichen Begegnungen als geglückt-befriedigende Turnierfortsetzung. Für einen vollen Erfolg reichte es nicht mehr, die Spieler mussten dem kräftezehrenden Spielverlauf Tribut zollen. Das Viertelfinalspiel gegen Deutschland ging mit 52:98 verloren, im Kreuzspiel gegen Polen mühten sich die Österreicher zu einem 49:60 und in der Partie um Platz 7 mussten sie sich Spanien mit 49:71 geschlagen geben. Dennoch: Dieser Platz reichte als Ticket für die nächste A-Europameisterschaft 2023 in Gibraltar. Er bietet zusätzlich die Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Meistertitel im Visier

Für Markus Theißl bedeutet das tolle Abschneiden ein absolutes Highlight in seiner sportlichen Karriere. „Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist unbeschreiblich“, führt er den Erfolg auf die konsequente Trainingsarbeit mit Coach Malik Abes zurück.

Nicht minder erfolgreich ist der Centerspieler mit seinen Flinkstones Graz in der laufenden Meisterschaft. Zur Mitte der Meisterschaft liegen sie gleichauf mit dem oftmaligen Meister Sitting Bulls. Die letzte Auseinandersetzung konnten die Grazer gegen die Niederösterreicher mit +1 gewinnen. „Diese Welle sollte länger dauern“, hofft Markus Theißl auf den Staatsmeistertitel und die Chance zur Teilnahme an der Euroleague.