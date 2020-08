Es ist schon richtig, dass bei Nachwuchsspielern der Respekt vor „großen“ Mannschaften noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Erste-Kickern. Gegen einen Bundesligaverein zu spielen, der sich zudem für die Europa-League qualifiziert hat, ist aber auch für die Youngsters eine tolle Sache.

Dem Trainerteam Hannes Vollmann, Ronald Hemmer und Andreas Hiden ist es gelungen, die Kärntner mit ihrer U13-Auswahl am vergangenen Samstag zu einem Aufbauspiel nach Stainz zu lotsen. Viele Eltern und Bekannte der Spieler, aber auch eine Gemeindevertretung mit Vbgm Karl Bohnstingl und GemKass Ernst Kahr und SC-Obmann Kurt Moser, ließen sich das Spektakel auf der Sportanlage in Stainz nicht entnehmen. Mehr noch: Nach dem Match gab es vom Gemeinde-Duo für alle Spieler ein erfrischendes Eis.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Patrick Gehrer entwickelte sich ein flottes Spiel zweier zunächst gleichwertiger Mannschaften. Den Lavanttalern konnte man ein technisches Plus zuschreiben, die Heimischen glichen dies aber mit einem großen Laufpensum aus. Bis zur Pause hieß es jeweils Vorteil WAC, aber Ausgleich für die SG Schilcherland. Nach Wiederbeginn begannen sich die Zuständigkeiten aber zu verschieben, mehr und mehr wurde eine Überlegenheit der Gäste sichtbar. Letztlich endete die Partie mit einem verdienten 4:7 (2:2) für den Wolfsberger AC. Erfreulich für die Zuschauer: Sie sahen eine rassige Begegnung mit vielen Toren. Die Torschützen: Florian Weber (2), Lana Kosjak, Johannes Lienhart bzw. Erwin Baumgartner (2), Bernhard Urach (2), David Nachbar (2), Maximilian Rothleitner.