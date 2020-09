Arbeitslosigkeit im Bezirk Deutschlandsberg erstmals wieder auf "Vor-Corona-Niveau"

1.778 Arbeitslose im Bezirk Deutschlandsberg: Erstmals liegt diese Zahl wieder unter dem Niveau vom Februar, bevor der Lockdown kam.



BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Die Auswirkungen von Corona sorgen auch im August für eine deutlich erhöhte Arbeitslosigkeit im Bezirk Deutschlandsberg: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Arbeitslosen um 29,1 % erhöht. Damit liegen die Zuwächse unter dem Steiermarkschnitt von 34,4 %. Allerdings: Nach sechs Monaten ist der Bestand an Arbeitslosen mit 1.778 Personen erstmals wieder unter der Zahl vom Februar (1.847). Nach dem Lockdown waren Ende März über 3.000 Personen im Bezirk ohne Job.

Arbeitslosigkeit bleibt hoch

Im Juli 2020 waren es noch 1.875, auch da ging die Zahl schon um knapp 100 zurück. "Wir verzeichnen auch im August einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat, diese pendelt sich jedoch auf hohem Niveau ein", sagt Hartmut Kleindienst, Leiter der regionalen Geschäftsstelle. Was sich ebenfalls noch nicht geändert hat: die Dynamik am Deutschlandsberger Arbeitsmarkt. 317 Personen haben sich im August arbeitslos gemeldet, um 20 mehr (+6,7 %) als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Demgegenüber beendeten 443 Personen ihre Arbeitslosigkeit, das sind um 73 Personen mehr (+19,7 %). "Als arbeitsplatzsicherndes Instrument spielt auch die Kurzarbeitsbeihilfe im Bezirk eine wesentliche Rolle", mein Kleindienst, der seinen MitarbeiterInnen beim AMS Deutschlandsberg ein besonderes Lob ausspricht. "Unser Team leistet in dieser besonders herausfordernden Zeit ausgezeichnete Arbeit, das spiegelt sich auch in vielen positiven Rückmeldungen unserer KundInnen wider."

Über 600 offene Stellen

Die prozentuell höchsten Bestandsveränderungen gegenüber dem Vorjahr gab es im Bauwesen, in der Produktion, Beherbergung und Gastronomie sowie im Handel. Der Stellenmarkt zeigt aber wieder positive Tendenzen: Im August 2020 wurden dem AMS Deutschlandsberg 313 neue offene Stellen gemeldet, um 115 mehr als im Vorjahr (+58,1 %). Zum Vergleich: Der Steiermarkwert liegt bei einem Minus von 16 %. Insgesamt betreut das Service für Unternehmen in Deutschlandsberg 612 offene Stellen die sofort verfügbar sind, das sind um 136 weniger als im August 2019 (-18,2 %).