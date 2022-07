Umbruch am regionalen Arbeitsmarkt vollzogen: Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im Juni fort. Die Anzahl der offenen Stellen steigt unvermindert, doch die Arbeitslosigkeit nimmt ab.



BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Zunächst einmal erfreuliche Nachrichten - der Trend bleibt bestehen: Die Arbeitslosenzahlen im Bezirk Deutschlandsberg sind, wie auch auf Bundes- und Landesebene, weiterhin stark rückläufig. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 1.129 Personen (-16,1 Prozent) zurückgegangen.

552 Frauen (-12,7 Prozent) und 577 Männer (-19,1 Prozent) waren per Stichtag im Bezirk von Arbeitslosigkeit betroffen. Zusätzlich befanden sich insgesamt 271 Personen in Schulungen des AMS. „Der Umbruch am regionalen Arbeitsmarkt ist vollzogen. Wie schon im Vormonat ist die Anzahl der dem AMS gemeldeten offenen Stellen im Bezirk höher als der Anteil der vorgemerkten Arbeitslosen. 1.129 vorgemerkten Personen stehen mit Ende Juni 1.379 sofort zu besetzende offene Stellen gegenüber“, informiert der Leiter der regionalen Geschäftsstelle Hartmut Kleindienst.

„Noch deutlicher wird die Diskrepanz am Lehrstellenmarkt, wo 131 offenen Lehrstellen 35 Lehrstellensuchende gegenüberstehen“

Hartmut Kleindienst, Leiter der AMS-Regionalstelle Deutschlandsberg

Foto: Susanne Veronik

Hohe Dynamik am Arbeitsmarkt

Dass der Arbeitsmarkt von einer hohen Dynamik geprägt ist, zeigen folgende Zahlen: 300 Personen haben sich im Verlauf des Monats arbeitslos gemeldet, das sind um 40 mehr (+15,4 Prozent) als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Demgegenüber haben 342 Frauen und Männer im Bezirk einen Job gefunden, das sind um 36 Personen weniger (-9,5 Prozent) als im Juni 2021.

Branchen, Alter und Gesundheit

Die prozentuell höchste Bestandsveränderung nach Branchen gegenüber dem Vorjahr konnte man im Bereich der Beherbergung und Gastronomie (-31,3 Prozent), im Verkehrswesen (-29,4 Prozent) und im Handel (-25,6 Prozent) beobachten. Hierfür wurden Vergleichswerte aus dem Vormonat, Mai 2022, herangezogen.

Nach Alterskategorien ergibt sich folgendes Bild: Bei den Jugendlichen (bis 25 Jahre) sind 115 Personen vorgemerkt (+6,5 Prozent), bei Personen im Haupterwerbsalter (25 bis unter 50 Jahre) wurden 505 Personen registriert (-15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die Personengruppe über 50 Jahre verzeichnet einen Bestand von 509 (-20,1 Prozent gegenüber Juni 2021).

Von den insgesamt 1.129 vorgemerkten Personen sind 469 Personen von gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen betroffen, darunter befinden sich 152 Personen mit anerkannter Behinderung. Das entspricht annähernd dem Vorjahreswert.

Schulungen und Lehrstellen

Die Gesamtzahl der in Schulung befindlichen Vorgemerkten hat sich mit 271 im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verringert (-118 absolut bzw. -30,3 Prozent). Zur Erinnerung: im Vorjahr erhielten über die Corona-Joboffensive eine Vielzahl von Personen die Möglichkeit, zukunftsorientierte Ausbildungen über dieses Sonderprogramm zu absolvieren.

Der Lehrstellenmarkt zeigt im Bezirk einen immer größer werdenden Überhang an offenen Lehrstellen: insgesamt stehen 35 Lehrstellensuchenden 131 Lehrstellen gegenüber. Seit Anfang Juni dieses Jahres haben sich zusätzlich 38 Jugendliche beim AMS Deutschlandsberg als lehrstellensuchend gemeldet, das sind um acht mehr im Vorjahresmonat (+26,7 Prozent). Die Betriebe meldeten dem AMS diesen Juni insgesamt 22 neue offene Lehrstellen, das sind um sieben Lehrstellen mehr (+46,7 Prozent) als im Vorjahr.

Offene Stellen

Im Juni 2022 wurden dem AMS Deutschlandsberg 346 neue offene Stellen gemeldet (-89 bzw. -20,5 Prozent gg. 2021). Das Potential an sofort verfügbaren offenen Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr auf 1.379 gestiegen (+368 absolut bzw. +36,4 Prozent).

