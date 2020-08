Falstaff-Guide kürt neue Buschenschänke aus dem Schilcherland

Erneut kürte Falstaff die besten Buschenschänke des Landes: 25.000 Votings gingen beim Heurigen- & Buschenschankguide 2020 ein. Den Landessieg in der Steiermark holte sich – wie schon im Vorjahr – das Weingut Krispel aus Straden, mit 95 Punkten gleichauf mit dem Domaines Kilger Stupperhof (Kitzeck) und dem Buschenschank Polz (Strass). Erneut eine Top-Platzierung holte auch der Buschenschank Höllerhansl vom Weingut Hiden in Hochgrail: wie 2019 90 Punkte in den Kategorien Essen, Wein, Ambiente und Service sowie drei Falstaff-Trauben.

Noch mehr Top-Buschenschänke

Insgesamt finden sich 18 Buschenschänke aus dem Bezirk Deutschlandsberg im Falstaff-Guide und damit um fünf mehr als noch vor einem Jahr. Die vordersten Plätze werden dabei auch heuer von Betrieben rund um St. Stefan eingenommen:

Buschenschank Höllerhansl in Hochgrail (95 Punkte)

Buschenschank Machater in Gundersdorf (88 Punkte, +6)

Weingut und Buschenschank Weber in Lestein (87 Punkte)

Buschenschank Klug vlg. Voltl in Greisdorf (86 Punkte)

Schipferhof der Familie Strohmeier in St. Ulrich (86 Punkte)

Buschenschank Krainerhof in Zirknitz (83 Punkte, -1)

Weingut und Buschenschank Lazarus in Langegg (83 Punkte)

Buschenschank Orsl in Wildbach (82 Punkte)

Buschenschank Anawith "Hansentoni" in Hollenegg

Buschenschank Eckfastl in Schwanberg (neu)

Buschenschank Mahler in Deutschlandsberg (neu)

Buschenschank Ofnerpeter in Gundersdorf

Buschenschank Seiner vlg. Kraxner in Langegg

Buschenschank und Weinbau Pühringer vlg. Löscherannerl in Wernersdorf (neu)

Historischer Schilcherbuschenschank Hackl vlg. Oswald in Langegg (neu)

Buschenschank Krottmayer vlg. Glirsch in Eibiswald (neu)

Weinbau und Fischbuschenschank Toni Peter in Bad Gams

Weingut und Buschenschank Haring vlg. Pichlippi in Eibiswald

