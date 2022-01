Die Wirtschaftskammer-Initiative "Get a Job on Tour" hat in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Burgstall in Wies Station gemacht und mit erfrischenden Job-Ideen im Tourismus-Bereich begeistert.

WIES. Das Projekt „Get a Job“ stellt die Verbindung zwischen Wirtschaft und Schule her. "Der Image-Kampagne der WKO - Sparte Tourismus ist es damit gelungen, die Begeisterung der Burgstaller SchülerInnen des dritten Jahrganges für Tourismusberufe zu wecken", ist Dir. Maria Haring-Weigl überzeugt

Die Schülerinnen und Schüler an der Fachschule Burgstall in Wies waren von dem abwechslungsreichen, interaktiven Workshop in Sachen Berufsorientierung hingerissen.

Helden der Gastfreundschaft

„Derzeit ist es bestimmt schwieriger, junge Menschen für diese Branche zu erreichen“, so die Referentin Martina Gößler und ergänzt: „Doch unser schönes Land Österreich wird auch in Zukunft gerne bereist werden und das Essen außer Haus und urlauben an sich, werden einen neuen, wertvollen Charakter bekommen. Es bedarf hier kompetenter Nachwuchskräfte, wo die Liebe zum Beruf für den Gast spürbar ist.“

"Get a Job": Kloepferkeller-Wirt Rupert Zwanzleiter brachte die Welt der Gastronomie und Hotellerie den Schülerinnen und Schülern an der Fachschule Burgstall näher

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Begegnung mit dem Lehrlingsausbildner Rupert Zwanzleiter, dem engagierten Hausherrn vom „Klöpferkeller“ in Eibiswald. Er konnte den jungen Leuten einen umfassenden Einblick in die Praxis geben und gemeinsam tauchten sie in die Welt der Gastronomie und Hotellerie ein.

Mittlere Reife mit Lehrzeitverkürzung

„Get a Job“ bewährt isch als informatives Projekt, in dem viele neue Impulse gesetzt werden. „Mir war bisher nicht bewusst, dass im Tourismusbereich so viele Wege nach oben möglich sind“, so eine Schülerin der Abschlussklasse. Durch die mittlere Reife, mit der die FachschülerInnen in Burgstall abschließen, haben sie auch Anspruch auf eine Lehrzeitverkürzung. Das Bild über "die Arbeit im Tourismus" erstrahlte durch die neu erworbenen Perspektiven in neuem Licht.

"Die eine oder andere künftige Absolventin könnte so die Chancen im Tourismus für sich entdecken", hofft Schulleiterin Maria Haring-Weigl.

Die Klassensprecherinnen zeigten sich für die nachhaltigen Eindrücke erkenntlich und waren dankbar dafür, dass der Workshop reell stattfinden konnte.

