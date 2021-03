Extreme Steigerung in den letzten 20 Jahren: Das durchschnittliche Einkommen im Bezirk Deutschlandsberg liegt über dem Durchschnitt. Trotzdem gibt es bei Frauen und Männern noch deutliche Unterschiede.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Die neueste Einkommensstatistik beweist: Der durchschnittliche jährliche Bruttojahresbezug einer unselbständig tätigen Person ist im Bezirk Deutschlandsberg weiterhin hoch. 34.495 Euro brutto hat man als Unselbstständiger im Jahr 2019 durchschnittlich verdient, das vierthöchste Einkommen in der Steiermark. Im Monat macht das (ohne 13. und 14. Gehalt gerechnet) 2.875 Euro brutto. Steiermarkweit liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen bei 33.664 Euro, österreichweit bei 33.590 Euro.

Deutliche Steigerung

Deutschlandsberg kommt damit gleich hinter Graz-Umgebung und den obersteirischen Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben – u.a. dank der stark zugenommenen Industrie und Produktion. Daher hat sich das Bruttoeinkommen in Deutschlandsberg seit 2000 auch um 63,7 % erhöht, die höchste Steigerung aller steirischen Bezirke. In den letzten paar Jahren wuchs das Durchschnittseinkommen im Bezirk um jeweils mehr als 3 %.

Seit 2000 hat sich das durchschnittliche Brutto-Jahreseinkommen in den steirischen Bezirken in Deutschlandsberg am stärksten gesteigert.

Foto: Michl

hochgeladen von Simon Michl

Gewerbe und Produktion kommt bei den "Bestverdienern" in Deutschlandsberg allerdings erst auf Rang zwei, das höchste Bruttoeinkommen im Bezirk weist der Informations- und Kommunikationssektor auf (3.688 Euro). Darauf folgen Finanzen, Versicherungen und öffentliche Verwaltung. Den geringsten Durchschnittsverdienst gibt's in der Land- und Forstwirtschaft sowie Beherbergung und Gastronomie.

Gender Pay Gap

Frauen verdienen in der Information und Kommunikation am meisten (2.922 Euro brutto), Männer mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (5.005) – in dieser Branche herrscht auch der größte Gender Pay Gap mit 51,5 %. Am angeglichensten sind die Bruttoeinkommen in Erziehung und Unterricht, wo Frauen im Schnitt 7,5 % weniger verdienen als Männer.

Ingesamt liegt das Durchschnittseinkommen von Frauen im Bezirk ebenso über dem steirischen Schnitt: 25.825 Euro. Im Vergleich dazu verdienen Männer durchschnittliche 40.725 Euro im Jahr. Beim unbereinigten Gender Pay Gap, der Brutto- sowie Nettoverdienste von Männern und Frauen (Voll- und Teilzeit) vergleicht, liegt Deutschlandsberg in allen Zahlen leicht hinter dem steirischen Durchschnitt. Insgesamt verdienen Frauen in Deutschlandsberg brutto um 39 % weniger als Männer, netto um 33 %.

Einkommen am Wohnort höher

Da Politiker hin und wieder laut über eine Reformierung der Kommunalsteuer nachdenken: Diese wird ja von Unternehmen an den Arbeitsort des Beschäftigten bezahlt, nicht an den Wohnort – wie teilweise gefordert. In Deutschlandsberg ist das durchschnittliche Brutto-Monatseinkommen gerechnet auf den Wohnort (2.875) nur unwesentlich höher als am Arbeitsort (2.811). In den meisten steirischen Bezirken sind diese Unterschiede jedoch deutlich größer.