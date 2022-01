Am 26. Januar wird der Welttag der Umweltbildung gefeiert. Ziel dieses Aktionstages ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Umweltbildung zu sensibilisieren und auf den Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Auch in der Volksschule Frauental bildet das wichtige Thema Umwelt im regulären Unterricht einen besonderen Schwerpunkt. Aus diesem Anlass stellten sich Ulrike Garber von der Schilcherland Saubermacher Entsorgungs GmbH, sowie Bgm.Bernd Hermann bei der Volksschule ein, um eine Holzkiste mit wertvollen Lehr-und Lernmaterialien zu übergeben.

Abfallvermeidung und Trennung

„Durch das Behandeln von Abfallvermeidung sowie Abfalltrennung im Unterricht wird ein bewusstes Handeln bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft geschaffen. Der Firma Saubermacher liegt Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz seit jeher am Herzen und ist mit all seinen Tätigkeiten für eine enkerltaugliche Zukunft im Einsatz“ so Ulrike Garber.

Erfreut nahmen die Direktorin der Glücksschule Frauental Nicole Koch-Reisser sowie Kinder der ersten und zweiten Klasse die Holzkiste mit den Lehr-und Lernmaterialien in Empfang und möchten sich für die Materialien nochmals herzlich bedanken.

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier