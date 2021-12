Das zam-Deutschlandsberg freut sich, im Auftrag des AMS Steiermark, gemeinsam mit dem AMS Deutschlandsberg (Service für Unternehmen) ab 31.Jänner 2022 arbeitslose Frauen mit Ausbildungsinteresse in den Berufen Sicherheitsanlagentechnik, Erneuerbare Energien sowie Netzwerk- und Kommunikationstechnik zu qualifizieren. Sie möchten Fachkräfte für die Zukunft im Bereich Gebäudeelektroinstallation ausbilden? Mit dem Angebot „Smart Jobs“ unterstützt Zam die Unternehmen dabei“ erklärt Zam-Leiterin Ingeborg Krainer.

Deutschlandsberg:

Fachkräftemangel durch Frauenqualifizierung abfedern

Smart Jobs – für smarte Frauen bereitet die Teilnehmerinnen auf ihr zukünftiges Aufgabengebiet in der Gebäudeinstallationstechnik vor und ermöglicht eine Orientierung in den drei Spezialberufen. Die Vorbereitung fördert in den Themen technisches Zeichnen (CAD), Ideenentwicklung und Lösungsorientierung sowie die handwerkliche Begabung im Umgang mit Werkzeugen und elektrischen Maschinen. Zusätzlich wird aufgrund der Absolvierung der ersten Berufsschulklasse - Elektro- und Gebäudetechnik - in Eibiswald ein perfektes Grundlagenwissen für den Einstieg in die Praxis aufgebaut. Das Unternehmen kann die Teilnehmerinnen mit ihren Fähigkeiten im Zuge eines Praktikums kennenlernen und anschließend über einen gemeinsamen Ausbildungsweg entscheiden. Talent hat kein Geschlecht und einem Fachkräftemangel kann man mit ausbildungsbereiten Personen entgegenwirken. Gehen Sie gemeinsam mit uns in die Zukunft und bilden Sie Ihre zukünftigen Fachkräfte im Zuge einer zam-Stiftungsqualifizierung aus, so Ingeborg Krainer.

Duale Ausbildung über Stiftungsmodell

Die zam Steiermark GmbH arbeitet übrigens im Auftrag von AMS und Land Steiermark an der Schnittstelle zwischen Unternehmen mit Bedarf an qualifizierten Fachkräften und arbeitslosen Frauen. Oberstes Ziel ist, individuelle Lösungen für Unternehmen mit Fachkräftebedarf sowie ausbildungsinteressierte Frauen zu entwickeln. Nähere Informationen zur zam-Stiftung unter http://www.zam-stiftung.at oder bei den Regionalstellen der zam-Steiermark GmbH unter http://www.zam-steiermark.at .

Unternehmen und Ausbildungsinteressentin sind gerne eingeladen, sich nähere Informationen im AMS - Regionalstelle Deutschlandsberg (Elisabeth Kienzer) - oder im zam - Regionalstelle Deutschlandsberg (Ing.in Petra Rainer) - zu holen.

AMS Deutschlandsberg Abteilung SFU Ansprechpartnerin: Elisabeth Kienzer

Rathausgasse 5, 8530 Deutschlandsberg,

sfu.deutschlandsberg@ams.at

Tel.: +43 50 904 640

zam Deutschlandsberg

Ansprechpartnerin: Ing.in Petra Rainer

Untere Schmiedgasse 7A, 8530 Deutschlandsberg

petra.rainer@zam-steiermark.at

Tel.: +43 34625140 – 312

Text: Josef Strohmeier