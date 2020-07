Nach über 38 Dienstjahren trat der langjährige Mitarbeiter der Fa. Powoden Herr Alois Kriegl in seinen wohlverdienten Ruhestand. Genau war es der 1. April, aber eine Abschiedsfeier war zum damaligen Zeitpunkt wegen der Corona Pandemie nicht möglich und wurde am Freitag dem 17. Juli nachgeholt.

Im Rahmen eines gelungenen Betriebsfestes verabschiedete sich die Powoden GmbH in Frauental von einem Mitarbeiter der durch Kompetenz, Fleiß, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in all den Jahren einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. Er wird nicht nur der Betriebsführung und den Mitarbeitern, sondern auch unseren zahlreichen Stammkunden fehlen, fand Ing. Marcel Powoden in einer Laudatio seitens des Unternehmens lobende Worte. Mit der Übergabe eines Erinnerungsgeschenkes dankte nicht nur die Firmenleitung, sondern namens der KollegInnen hatte Gerti Brieth ebenfalls ein originelles Geschenk für den neuen Lebensabschnitt organisiert.

Junger Firmennachwuchs

In diesem Rahmen wurde Paul Powoden nach erfolgreich absolvierter Matura an der HTL Ortweinschule für Bautechnik in Graz als nunmehr dritte Generation nach Seniorchef Kurt und den derzeitigen Geschäftsführern Ing. Joachim und Ing. Marcel Powoden offiziell im Familienunternehmen willkommen geheißen.

Die Powoden GmbH mit ihren derzeit 36 MitarbeiterInnen und zwei Lehrlingen bedankte sich bei Alois Kriegl für die gesponserten Grillspezialitäten sowie bei allen MitarbeiterInnen für ihren hervorragenden Einsatz, bevor der gemeinsame Nachmittag ausklang.

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier