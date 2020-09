Neue Gartenbaufacharbeiterin für die Gärtnerei Höller

ST. STEFAN/STAINZ. Die Gärtnerei Höller in Stainz kann besonders stolz auf einen ihrer Lehrlinge sein, denn Waltraud Kainz aus Lemsitz erzielte einen großartigen Erfolg für ihre berufliche Laufbahn. Ihre dreijährige Lehrzeit bei der Gärtnerei schloss Kainz im Sommer ab: Sie traf für den Beruf Gartenbaufacharbeiterin zur Lehrabschlussprüfung an und absolvierte diese mit Erfolg. "Die Gemeinde St. Stefan ob Stainz kann sehr stolz auf Unternehmer sein, welche solche Fachkräfte ausbilden, denn die Gärtnerei Höller hat nicht nur in Stainz, sondern auch in St. Stefan einen Betrieb", sagt SPÖ-Ortsparteiobmann Peter Kainz. Er gratulierte der jungen Gesellin mit einem kleinen Präsent zu ihrer Leistung. Anerkennend nannte er auch die Gärtnerei Höller mit ihren Mitarbeitern, die so einen Ausbildungserfolg ermöglichen.