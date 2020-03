Geschäftlicher Zuwachs in Stainz: Am vergangenen Freitag eröffnete Michael Hiebler in der Erzherzog-Johann-Straße einen „Bikefitting Store“. Der Betrieb kann als direkte Fortsetzung seines Starts in Groß St. Florian angesehen werden, wo er sich der video- und lasergestützten Einstellung von Sitzpositionen auf dem Fahrrad widmete.

Der „Bikefitting Store“ bietet weiterhin die professionelle Einstellung von Sitzpositionen, mit „Bodyscan“ (Körpervermessung), „Bikescan“ (Radvermessung), „Bikefitting“ (Berechnung der optimalen Sitzposition) und „Bikeadjust“ (Radeinstellung der Sitzposition) und dem „Report“ (Dokumentation) kann er allerdings deutlich mehr als bisher. Vor allem eines: Reparatur und Service Radhandel und alle Sorten von Biking werden eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen. Warum Michael Hiebler nach Stainz gekommen ist? Hier hat er das passende Geschäftslokal gefunden. Die Öffnungszeiten: MON, MIT, FREI 15-18 Uhr, SAM 8.30-12 Uhr oder Voranmeldung unter (0664) 9180173.

Am Eröffnungstag drohte das Geschäft überzugehen. Neben vielen Sportkollegen machten der FC Sauzipf, die Greisdorfer Wurzelhupfer und der Radclub Wettmannstätten dem Ausdauersportler und Ironman-Finisher ihre Aufwartung. Im Gewühl der Besucher auch Bgm Walter Eichmann und „Stainzer Wirtschaft“-Obfrau Claudia Dunst-Mösenlechner.