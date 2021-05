Neuer Eigentümer für Logicdata am Standort Deutschlandsberg

Die Vereinbarung ist bereits unterzeichnet: Durch die Übernahme der Logicdata Gruppe durch die Jiecang Gruppe entsteht eine weltweit führende Mechatronik-Unternehmensgruppe mit ca. 300 Millionen Euro jährlichem Umsatz und mehr als 2500 Mitarbeitern. Am Standort in Deutschlandsberg sollen 20 Millionen Euro investiert werden.

DEUTSCHLANDSBERG. Starke Leitbetriebe sind im Wirtschaftspark Deutschlandsberg die Zugpferde für Innovation, Bildung und Arbeitskräfte in unserer Region. Einer davon ist die

Logicdata Electronic und Software Entwicklungs GmbH - bekannt als weltweit führender Anbieter von Steuerungen und Antriebslösungen für elektrisch höhenverstellbare Möbel. Jetzt hat man bei Logicdata mit Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd. ein führender, an der Börse Shanghai notierter Hersteller von Linearantrieben für Möbel, Kranken- und Pflegebetten sowie diverse weitere Anwendungen, eine Vereinbarung über die 100prozentige Übernahme der Logicdata Gruppe durch die Jiecang Gruppe unterzeichnet. Der finale Vollzug der Übernahme wird vorbehaltlich noch erforderlicher behördlicher Genehmigungen in den kommenden drei bis sechs Wochen erwartet.

Logicdata ist ein weltweit führender Anbieter von Steuerungen und Antriebslösungen für elektrisch höhenverstellbare Möbel. 180 Mitarbeiter sind am Standort in Deutschlandsberg tätig.

20 Millionen Euro Investition am Standort Deutschlandsberg

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht eine weltweit führende Mechatronik-Unternehmensgruppe mit ca. 300 Millionen Euro jährlichem Umsatz und über 2500 Mitarbeitern, die sich durch hohe Innovationskraft, kosteneffiziente Produktion, ein weltweites Vertriebsnetz und hohe Finanz- und Ertragskraft auszeichnet. Jiecang investiert zeitgleich mit der Übernahme 20 Millionen Euro in den Logicdata Standort Deutschlandsberg, um das Wachstum der Logicdata nach einem temporären Rückgang während der Corona Krise wieder signifikant zu beschleunigen.

Logicdata mit aktuell 270 Mitarbeitern weltweit, 180 davon am Standort Deutschlandsberg und einer Exportquote von 100% wird dabei weiterhin eigenständig als starke, innovative Marke mit einem Premium-Produktportfolio und langjährigen stabilen Kundenbeziehungen weltweit expandieren.

„Wir sind stolz durch diesen Zusammenschluss mit einem starken, hochindustrialisierten und finanzstarken Partner, unseren von Innovation und Kundennähe geprägten Wachstumskurs konsequent fortsetzen zu können. Durch die umfangreiche Investition in unser Headquarter in Deutschlandsberg und die erwarteten signifikanten Synergien in der Herstellung und im Vertrieb unserer Produkte werden in der Region zusätzliche, hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen.“ Walter Koch Gründer und Haupteigentümer und CEO von Logicdata

