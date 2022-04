Wenn der Lenz in das Land zieht, lässt die Vorstellung der Frühlingskollektion im Trachtenhaus Alexandra und Joachim Weigl nicht lange auf sich warten. Am vergangenen Samstag war es soweit: Die Besucher konnten sich die aktuelle Trachtenmode anschauen und fachgerechte Tipps für die wärmere Jahreszeit einholen.

Auffallend bei den Damen, dass die Röcke – auch in Falten gelegt – etwas länger werden. Als Farbtöne dominieren Pastellgrün, Mint, Hellrosa und Hellblau. Auch die Stoffe von klassischen Dirndlkleidern unterliegen einer – zwar dezenten – aber permanenten Adaptierung. Stichwort klassisches Dirndl: Hier werden die Röcke kürzer und es ist ganz klar ein Trend weg von maschinellen Modellen zu erkennen. „Ein gutes Dirndl“, so Alexandra Weigl, „ist immer modern und kann man ein ganzes Leben getragen werden.“

Fairtrade auch bei der Tracht

Und für ihn? Da feiert die echte kurze Lederhose aus Hirschleder fröhliche Urständ‘. Gut dazu passend sind Gilets und Hemden mit modischem Muster. Das könnte auch für Hochzeiten passen: Sie in klassischem Ivory, er in im Steireranzug. „Das“, erklärte Joachim Weigl, „erleichtert der Hochzeitsgesellschaft die Auswahl der passenden Mode. Auch bei den dazu getragenen Taschen ist die Hinwendung zu handgestrickten und per Hand gefilzten Modellen erkennbar. Ata-Materialien können als Fairtrade in der Trachtenwelt bezeichnet werden.

Klarerweise wurden die Gäste mit einem Gläschen und mit Brötchen bewirtet. Etwa die Mitglieder der Volkstanzgruppe, die ja zu hundert Prozent auf die Stainzer Festtagstracht setzen. „Wir hoffen“, war da aus der Runde zu vernehmen, dass die Saison ohne Einschränkungen über die Bühne gehen wird.“