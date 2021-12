Trotz Pandemie und der daraus resultierenden Schwierigkeiten, welches auch budgetmäßig spürbar ist, steht wieder ein umfangreiches Arbeits-und Investitionsprogramm im kommenden Jahr im Mittelpunkt der Frauentaler Gemeindepolitik.

Frauental

In einer Präsentation und Besprechung auf das 2022 abgestimmte Arbeits-und Investitionsprogramm für die 3.000 Einwohner zählende Marktgemeinde trafen Bgm.Bernd Hermann, Vizebgm.Günter Steinbauer und Gemeindekassier Michael Nebel im Marktgemeindeamt zu einer umfangreichen Erörterung der Vorhaben, denn es werden wieder einige Investitionen zum Wohle der Bevölkerung bzw. für Unternehmen umgesetzt.

Für die kommenden Vorhaben sind dafür rund 1,7 Mio € geplant. Die Bedarfszuweisungsmittel durch den zuständigen Gemeindereferenten LHStv. Anton Lang betragen insgesamt 600.000€, davon sind 480.000€ für das Jahr 2022 vorgesehen und weitere 120.000€ für Projekte, welche im Vorjahr in Angriff genommen wurden und noch nicht fertig gestellt werden konnten.

Blackout-Vorsorge

In den drei örtlichen Rüsthäusern ist die Marktgemeinde gerade dabei, Notstromaggregate anzuschaffen, um der Bevölkerung bei einem eventuellen Stromausfall Hilfe und Unterstützung anbieten zu können. Dabei sollen auch für den Notfall die örtlichen Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden.

Seniorenwohnheim

Mit 1. März 2022 wird das neue Seniorenwohnheim „Koralmblick“ seinen Betrieb aufnehmen. Betreiber ist die Althea Pflegebetriebs GmbH aus Dobl, wobei in der neuen modern ausgestatteten Heimanlage 150 Betten zur Verfügung stehen werden.

„Für uns ist es wichtig, dass die ältere Generation den Kontakt zur Gemeinde und zu den Nachbarn nicht verliert. Außerdem erfreulich für uns als Gemeinde ist, dass weitere Arbeitsplätze entstehen werden“ so Bgm.Bernd Hermann.

Gipfelstürmerprojekt 2022

Kinderhaus, Kindergarten und Volksschule stellen das gemeinsame Thema Ernährung und Bewegung in den Mittelpunkt des diesjährigen Projektes Gipfelstürmer. Begleitet wird das Projekt von Physiotherapeutinnen und Ernährungsberaterinnen aus Frauental und dem Gesundheitszentrum.

Tag der Vereine

Falls es die Coronamaßnahmen zulassen, ist ein eigener Tag der Vereine geplant. Ausschussvorsitzender GR. Felix Oswald wird mit seinem Team um die Jugend die örtlichen Vereine und das vielfältige Angebot der Gemeinde präsentieren.

Gute Entwicklung bei Betriebsansiedlungen

Auch im Bereich Umweltschutz hat die Marktgemeinde ebenfalls schon einiges investiert. So wurden am Dach am Bauhof und bei am Sporthaus Photovoltaikanlagen montiert. Zudem wurden drei Ladestationen und zwar beim Robert-Fuchs-Park (Gemeindeamt), im Bereich des Freibadeparkplatzes und im Bereich Sportplatz errichtet, um der Bevölkerung das Aufladen elektrisch betriebener Fahrzeuge zu ermöglichen.

Schwerpunkt ist neben den anstehenden Straßensanierungen auch die Fortführung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Umstellung auf stromsparende LED-Technik.

Weitere Investitionen betreffen etwa bauliche Sanierungen im Freibadbereich, die Errichtung einer Flutlichtanlage im Sportplatzbereich, Sanierungen im Bereich Kinderhaus und Spielplätze, die Errichtung einer Fischaufstieges am Gamsbach, sowie im Beriech Hochwasserschutz Laßnitz, wo Planungs-und Projektkosten für den Einbau eines Rechens berücksichtigt werden. Ebenfalls steht der Ankauf eines neuen MTF in der FF Freidorf an.

Eine neue Photovoltaikfreiflächenanlage in der Größe von 5.300 KWp wird im Ortsteil Gleinz von der Fa. Enery einem unabhängigen, österreichischen Grünstromerzeuger gemeinsam mit der Energie Steiermark errichtet. Erfreulich ist auch die Entwicklung bei den Betriebsansiedlungen. Sowohl im Gewerbegebiet als auch im Bereich der Gamserstraße haben sich bereits Firmen angesiedelt. So hat mit Anfang Jänner der ARBÖ in Gewerbebetrieb Hinterleitenstraße als drittes Unternehmen bereits seinen Betrieb am neuen Firmenstandort aufgenommen.

Wohnbau

Dass Frauental sich auch als ein beliebter Wohnort erfreut, zeigt die rege Bautätigkeit sowohl im Privathausbereich als auch im Wohnbau. „Wir wollen unsere Bevölkerung in allen Altersstufen von der Krabbelstube bis zum Seniorenwohnheim, aber auch der Wirtschaft, sowie allen unseren Vereinen trotz Pandemie ein möglichst gutes Angebot bieten. Mit Zuversicht und dem Wunsch, dass es mit gleichen Elan weitergehen möge, wollen wir das neue Jahr wenngleich mit schwierigeren Bedingungen wieder gut meistern“ so abschließend Bgm.Bernd Hermann.

Text und Foto(s): Josef Strohmeier