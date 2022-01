Die Lichter auf dem Christbaum sind erloschen. Die Überreichung der Preise des Weihnachtsgewinnspiels der „Stainzer Wirtschaft“ erinnert dennoch ein wenig an das leuchtende Fest. „Eine große Feier war leider nicht möglich“, ließ Obmann Ferdinand Ruppert den Großteil der Aktion virtuell ablaufen.

Das erste Wort hatten die Konsumenten in den Geschäften der Mitgliedsbetriebe. Bei jedem Einkauf gab es einen Stempel (ab 50 Euro zwei) auf die Teilnahmekarte, nach zehn Stempeln war die nächste Karte an der Reihe. Die vollen Karten wurden dann dem Aktionskomitee der „Stainzer Wirtschaft“ übermittelt, die am 23. Dezember auf dem Hauptplatz die öffentliche Verlosung der Preise vornahm. Die Veranstaltung lief über Facebook und wurde von Ferdinand Ruppert und Vize-Obfrau Claudia Dunst-Mösenlechner moderiert.

Gut eintausend Teilnahmekarten waren zusammengekommen, Preis für Preis wurde vom Glücksengerl aus dem Karton gezogen. „Wir sind mit der Beteiligung zufrieden“, verwies Ferdinand Ruppert auf die Gewinnsumme von mehr als 2.000 Euro. Zum überwiegenden Teil wurden die über dreißig Preise von Mitgliedern der „Stainzer Wirtschaft“ zur Verfügung gestellt, mit dem Hauptpreis von Euro 500 legte der Verein noch eines obendrauf.

Gewinnsumme über 2.000 Euro

Nach dem Ziehen der Gewinner begann das große Telefonieren, denn die Sieger mussten von ihrem Glück benachrichtigt werden. Der nächste Schritt: die Vereinbarung eines Übergabetermins mit dem Gewinner durch den jeweiligen Fachbetrieb. Viele Preise sind mittlerweile bereits an den Mann gebracht worden, der Rest wird in den nächsten Tagen folgen. Es wird – das zeigt die Erfahrung aus den Vorjahren – kein Gewinn übrigbleiben.

Hier die ersten Zehn auf der Siegerliste: Wased Rasouli (500 Euro Einkaufsgutschein der „Stainzer Wirtschaft“), Sonja Scheer (Einkaufsgutschein Optik Scala), Helga Feil (Handtasche Klaudia Schneider), Ilse Prosch (Gesundheitsanalyse Katharina Posch), Renate Hohensinger (kinesiologische Art-Sitzung Katharina Posch), Verena Schöninger (Gutschein Apotheke), Waltraud Leski (Gutschein Kaufhaus Hubmann), Aloisia Ker (Gutschein Spar-Markt Reiß), Christine Eichhofer (kinesiologische Sitzung Anja Fabian), Erna Fließer (Gutschein Stainzerhof), Maria Rohrbacher (Gutschein Bäckerei Freydl).

Die nächsten Aktivitäten der „Stainzer Wirtschaft“? „Wir warten, was machbar ist“, denkt Ferdinand Ruppert an einen Karrieretag, die Mitgliederzeitschrift „Stainz aktuell“ und ein großes Ostergewinnspiel.