125 Jahre Stainzer Flascherlzug

09.05.2017, 11:40 Uhr

Der Flascherzug ruckelt wieder durch den Bezirk - und das seit genau 125 Jahren.

STAINZ. Der legendäre Stainzer Flascherlzug feiert in diesem Jahr zwar sein 125jähriges Jubiläum, der Auftritt ist jedoch sehr modern und attraktiv.Am vergangenen Wochenende ist der legendäre Flascherzug in die Saison gestartet, benannt nach den Urinfläschchen die einst die Fahrgäste zum Wunderdoktor Höllerhansl mitgebracht haben.Ruckelnd und zuckelnd geht es entlang der steirischen Ölspur, vorbei an der historischen Ölmühle Herbersdorf und malerischen Wiesen und Kürbisäckern. Der Musiker der von Wagon zu Wagon geht und musikalisch unterhält trägt zur gelassenen und auch ausgelassenen Stimmung bei.

Kinderprogramm mit Trixika und Co.

Während der steirischen Sommerferien gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm: die Knax Club – Kinderrätselrallye, Zauberhexe Trixika, Pippi Ringelstrumpf, Bibi Cucurbita und Zugfee Franziska unterhalten während der Zugfahrt. Die Eltern können sich während der Fahrt vom neu gestalteten Schilcherausschankwagon – betrieben von der Familie Florian – Schaar – kulinarisch verwöhnen lassen. Seit dieser Saison gibt es nämlich auch die Flascherlzug Jausen-Box.Die Fahrt dauert zwei Stunden. Am Selfie Point am Bahnhof Stainz kann man noch ein Erinnerungsfoto machen. Hier trägt der Herr „Tracht“ und die Dame das typische „Stainzer Arbeitsdirndl“.