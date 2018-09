Auf der Hobbykünstlerstraße verkehrt man zu Fuß

08.09.2018, 16:36 Uhr

200 Aussteller & Live-Musik: Arnfels wird wieder zur Bühne

Wenn es sich am Sonntag vor Schulbeginn in Arnfels richtig staut, steckt keine Baustelle sondern die traditionelle Kunsthandwerks- und Hobbykünstlerstraße dahinter. Die Veranstaltung lockt bis zu 10.000 Besucher an. Rund 200 Aussteller aus allen Bundesländern und dem benachbarten Slowenien werden diesmal erwartet.

(jf). Was 1985 in einer Seitenstraße von Arnfels ganz klein begonnen hat, ist zu einer Größe geworden: Am 9. September 2018 zieht sich die Kunsthandwerks- und Hobbykünstlerstraße wieder durch den ganzen Ort. Der Verkehr wird von 8 bis 18 Uhr umgeleitet, sodass sich die Besucher voll und ganz auf das bunte Angebot konzentrieren können. Begleitet wird der Event von einem tollen Rahmenprogramm, das von Schlager- bis Volksmusik einiges zu bieten hat. „Auf der Hauptbühne spielt die Yesterday Band aus Slowenien“, kündigt Obmann Hans-Peter Lederhaas vom Forum Arnfels, das die Kunsthandwerks- und Hobbykünstlerstraße veranstaltet, an. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.Mit den freiwilligen Spenden der Besucher leistet das Forum Arnfels erstklassige alternative Kulturarbeit. Auch karitative Projekte werden unterstützt. Das Forum Arnfels ist darüber hinaus seit über 30 Jahren in der Flüchtlingsbetreuung tätig.Bei ausgesprochenem Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den 16. September verschoben.Foto: Josef Fürbass